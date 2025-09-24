Рекламодателям

В Новосибирском зоопарке проводку ремонтировали полторы недели назад

  • 24/09/2025, 19:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирском зоопарке проводку ремонтировали полторы недели назад
Пока главной причиной пожара считается замыкание

Пожар в Новосибирском зоопарке произошел 23 сентября в 22:22. Огнем охватило два зимних домика для животных, погибли пять питомцев. Прокуратура считает, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

На сайте госзакупок, по сообщению BFM Новосибирск, указано, что в августе Новосибирский зоопарк заказал электромонтажные работы. Подрядчик должен был установить и отремонтировать электроприборы, но конкретные детали не раскрываются. Работы были завершены 12 сентября за 163 тысячи рублей. Теперь следствие проверяет, связаны ли эти работы с недавним пожаром.

Напомним сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о создании специальной комиссии для ликвидации последствий пожара.

— На месте продолжаются восстановительные работы, специалисты проверяют состояние пожарной безопасности. Все необходимые средства для восстановления будут выделены, помощь окажем незамедлительно, — написал Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Как отметил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, гибель каждого животного — это огромная утрата для зоопарка.

— Произошедший пожар и гибель такого количества животных — чрезвычайная и очень горькая ситуация для всех нас. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания. Для нас очень важно понять, что привело к трагедии. Спасенным животным сейчас ничего не угрожает. За их состоянием следят зоологи и ветеринарные врачи, — отметил он.

Ранедакция сообщала о том, что в Новосибирске участились поджоги мусорных контейнеров. Специалисты бьют тревогу.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Мария Гарифуллина

3 401

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар Новосибирский зоопарк


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Президент России Владимир Путин назначил нового генпрокурора
24/09/25 19:30
Отставки и назначения
В Новосибирском зоопарке проводку ремонтировали полторы недели назад
24/09/25 19:00
Общество
Призыв на военную службу в России предлагают вести круглый год
24/09/25 18:30
Общество
Прокурор заявил в суде о риске срыва отопительного сезона в Бердске
24/09/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
Будущее машиностроения: как новосибирский колледж готовит квалифицированных специалистов
24/09/25 17:50
Власть
Почти 70% студентов, поступивших на бюджет в новосибирский медвуз, ― целевики
24/09/25 17:30
Власть Медицина Образование
В Новосибирске суд оставил полковника Росгвардии Курбанова в СИЗО
24/09/25 17:00
Право&Порядок
Омская налоговая банкротит новосибирскую добывающую компанию
24/09/25 16:00
Бизнес
Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых
24/09/25 15:30
Медицина
Штраф за нарушение ПДД на электросамокатах хотят увеличить в два раза
24/09/25 15:00
Право&Порядок
Бизнес в России неохотно вкладывает деньги в эффективные препараты
24/09/25 14:30
Бизнес Медицина Наука Общество
В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии
24/09/25 14:00
Власть Общество
Инюшенский бор в Новосибирске будет благоустроен с акцентом на естественность
24/09/25 13:45
Власть
В России не хотят выпускать вакцину для защиты детей от инфекций органов дыхания
24/09/25 13:30
Бизнес Медицина Наука Общество
Жилой район Светлый отпраздновал свой первый большой юбилей
24/09/25 12:40
Недвижимость
В Новосибирске создают генетическую карту сельхозкультур
24/09/25 12:30
Агропром Наука Технологии
Новосибирцев ждут длинные выходные в ноябре из-за праздников
24/09/25 12:00
Общество
Сергей Нетёсов: В России нужно разрабатывать новые вакцины против вирусов и бактериальных инфекций
24/09/25 11:30
Медицина Наука Общество
На рынок посуточной аренды в Новосибирске «выбросили» много домов и квартир
24/09/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
Объявил войну ФССП: житель Новосибирска пытался сжечь дом судебного пристава из-за личной неприязни
24/09/25 10:40
Право&Порядок
Популярное
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Новости компаний
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06
Нелегальные подвесы оптики на 22 тыс опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО
23/09/25 11:25
Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае
23/09/25 10:32
Энергетики обеспечат мощностью крупный инвестиционный проект Новосибирска
22/09/25 16:55
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять