В Новосибирском зоопарке проводку ремонтировали полторы недели назад

Пожар в Новосибирском зоопарке произошел 23 сентября в 22:22. Огнем охватило два зимних домика для животных, погибли пять питомцев. Прокуратура считает, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

На сайте госзакупок, по сообщению BFM Новосибирск, указано, что в августе Новосибирский зоопарк заказал электромонтажные работы. Подрядчик должен был установить и отремонтировать электроприборы, но конкретные детали не раскрываются. Работы были завершены 12 сентября за 163 тысячи рублей. Теперь следствие проверяет, связаны ли эти работы с недавним пожаром.

Напомним сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о создании специальной комиссии для ликвидации последствий пожара.

— На месте продолжаются восстановительные работы, специалисты проверяют состояние пожарной безопасности. Все необходимые средства для восстановления будут выделены, помощь окажем незамедлительно, — написал Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Как отметил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, гибель каждого животного — это огромная утрата для зоопарка.

— Произошедший пожар и гибель такого количества животных — чрезвычайная и очень горькая ситуация для всех нас. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания. Для нас очень важно понять, что привело к трагедии. Спасенным животным сейчас ничего не угрожает. За их состоянием следят зоологи и ветеринарные врачи, — отметил он.

