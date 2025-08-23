Рекламодателям

Продажи люксовых поддержаных автомобилей выросли в России

  • 23/08/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Продажи люксовых поддержаных автомобилей выросли в России
Летом купе Bentley Continental GT стало самым востребованным люксовым автомобилем с пробегом

В июле 2025 года россияне купили 248 подержанных люксовых автомобилей. Это на 19% больше, чем в прошлом году, и на 7,4% больше, чем в июне 2025-го.

Самым популярным люксовым авто в середине лета стало купе Bentley Continental GT. По стране прошло 40 таких сделок. По данным классифайдов, пятилетний автомобиль этого бренда в России стоит от 18 млн рублей. Следом идут кроссоверы Bentley Bentayga — 31 единица, и Lamborghini Urus — 28 автомобилей.

По данным агентства «Автостат», Bentley заняла почти 40% рынка люксовых автомобилей с пробегом (98 единиц), опередив Rolls-Royce (18%, 45 единиц). Помимо этого, россияне купили 40 подержанных Maserati, 38 Lamborghini, 18 Ferrari и девять Aston Martin.

Эксперты отметили, что рынок люксовых авто с пробегом рос восемь месяцев подряд. В марте этого года было небольшое снижение, но с апреля продажи снова начали расти. За семь месяцев 2025 года в России приобрели 1493 люксовых автомобиля с пробегом, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что с сентября водителей в Новосибирске будут проверять на алкоголь по-новому. При этом медучреждения обяжут хранить биоматериалы три месяца, а масс-спектрометрии — пять лет.

Источник фото: Freepik / Автор — vecstock

648

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : продажа автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Продажи люксовых поддержаных автомобилей выросли в России
23/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство
23/08/25 13:00
Медицина Наука
Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов
23/08/25 12:00
Образование Общество
Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился
23/08/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Депутаты Госдумы предложили создать в России официальные криптообменники
23/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Финансы
Новосибирская компания создала «дочку» в Казахстане
22/08/25 19:00
Бизнес ВЭД
Около сотни должников нашли в одном из микрорайонов Новосибирска
22/08/25 18:30
Право&Порядок
«Это не шутки»: новосибирский стоматолог оценила риски самостоятельной установки пломб и виниров
22/08/25 18:05
Медицина Общество
Московская компания запускает в Новосибирске проект совместно с Денисом Ивановым
22/08/25 17:00
Бизнес Город
«Городская палеонтология»: жители Новосибирска занялись поиском древностей в метро, библиотеках и ДК
22/08/25 16:00
Город История Общество Стиль жизни
Конкурс в колледжах Новосибирска доходит до 33 человек на место
22/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Масштабный дорожный ремонт в Новосибирске близится к завершению
22/08/25 15:20
Власть
Дождливые выходные ожидают новосибирцев
22/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»
22/08/25 14:30
Общество
В Новосибирске началась вакцинация от гриппа
22/08/25 14:00
Общество
OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства
22/08/25 13:45
Технологии
Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания
22/08/25 13:00
Бизнес Инновации Недвижимость
В Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат
22/08/25 12:00
Общество
Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют
22/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров
22/08/25 9:00
Культура Общество
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять