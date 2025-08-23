Продажи люксовых поддержаных автомобилей выросли в России

В июле 2025 года россияне купили 248 подержанных люксовых автомобилей. Это на 19% больше, чем в прошлом году, и на 7,4% больше, чем в июне 2025-го.

Самым популярным люксовым авто в середине лета стало купе Bentley Continental GT. По стране прошло 40 таких сделок. По данным классифайдов, пятилетний автомобиль этого бренда в России стоит от 18 млн рублей. Следом идут кроссоверы Bentley Bentayga — 31 единица, и Lamborghini Urus — 28 автомобилей.

По данным агентства «Автостат», Bentley заняла почти 40% рынка люксовых автомобилей с пробегом (98 единиц), опередив Rolls-Royce (18%, 45 единиц). Помимо этого, россияне купили 40 подержанных Maserati, 38 Lamborghini, 18 Ferrari и девять Aston Martin.

Эксперты отметили, что рынок люксовых авто с пробегом рос восемь месяцев подряд. В марте этого года было небольшое снижение, но с апреля продажи снова начали расти. За семь месяцев 2025 года в России приобрели 1493 люксовых автомобиля с пробегом, что на 18% больше, чем в прошлом году.

