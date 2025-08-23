В Новосибирске начался суд из-за контрафактного павлопосадского платка

В Арбитражном суде Новосибирской области началось рассмотрение дела о нарушении авторских прав на известный рисунок павлопосадского платка. Истцом выступает ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ответчиком – новосибирский индивидуальный предприниматель Махмад Ш., который занимается торговлей одеждой, фруктами и мясом. Infopro54 ознакомился с материалами дела.

Производитель известных платков обвиняет предпринимателя в продаже контрафактной продукции с защищенным авторским правом рисунком «Тайна сердца». Изначально компания требовала взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 100 000 рублей, однако позднее требования были пересмотрены. Теперь «Павловопосадская платочная мануфактура» требует взыскать компенсацию за нарушение исключительных авторских прав в размере 25 000 рублей, а также возместить судебные расходы и издержки на общую сумму 8 851 рубль. В эту сумму включены расходы на госпошлину, покупку товара для экспертизы, фиксацию нарушения прав, почтовые отправления и получение выписки из ЕГРИП. Сам платок, ставший поводом для иска, приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Павлопосадские платки — один из самых узнаваемых символов русского народного промысла, производство которых сосредоточено в городе Павловский Посад Московской области. Их история насчитывает более двух столетий. Традиционные узоры платков — это сложные, многоцветные композиции, часто включающие изображения цветов и фруктов. Рисунки для платков создаются художниками мануфактуры и являются объектами интеллектуальной собственности. Особенность павлопосадских платков заключается не только в их дизайне, но и в традиционной технике набивного рисунка, который наносится на шерсть или плотный шелк.

Согласно данным Арбитражного суда Новосибирской области, в текущем году, в 75% дел, связанных с защитой авторских прав, требования истцов были удовлетворены.

