Профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога

Депутаты транспортного комитета Заксобрания рассмотрели законопроект о повышении транспортного налога в регионе на 11,09%. Доклад по данному вопросу предоставил заместитель председателя правительства Новосибирского области Виталий Голубенко.

По его словам, у законопроекта две основные цели: актуализация рублевых ставок транспортного налога и гармонизация системы предоставления налоговых послаблений по этому виду налога в отношении отдельных категорий льготников. Кроме того, предлагается добавить в категорию льготников участников специальной военной операции.

— Работу по актуализации рублевых ставок мы проводим ежегодно. При принятии решения ориентируемся, насколько проиндексировать рублевую ставку на наши макроэкономические показатели — это и динамика заработной платы, и индекс потребительских цен, и, что самое важное, динамика роста цен на бензин, в частности, который взят за основу, — отметил он.

Виталий Голубенко отметил, что гармонизировать предоставление льгот по транспортному налогу предлагается за счет ограничения мощности автомобилей — до 150 лошадиных сил.

— Мы предлагаем заменить способ предоставления этой льготы на предоставление, ну я бы так сказал, налогового вычета по мощности транспортного средства, то есть вне зависимости от того, какая будет мощность транспортного средства у льготируемых категорий граждан, в расчете на 150 лошадиных сил по транспортному налогу эти люди получат право получить вычет. То есть фактически, если у них мощность автомобиля до 150 лошадиных сил, то они будут освобождаться, а если она больше, то на 150 лошадиных сил они получит освобождение и будут уплачивать только на разницу, — уточнил докладчик.

Он подчеркнул, что после принятия закона до 1 декабря 2025 года, новые ставки начнут действовать в следующем году, а первые поступления в бюджет — в 2027 году. По расчетам правительства, дополнительно в бюджет поступит около 290 млн рублей.

Перед голосованием председатель транспортного комитета Валерий Ильенко напомнил, что именно депутаты Заксобрания инициировали ежегодную индексацию транспортного налога. Все члены комитета законопроект поддержали, и он будет вынесен на сессию в первом чтении.

Напомним, согласно законопроекту, транспортный налог с легковых автомобилей до 100 л.с. вырастет до 12 рублей на одну л.с. (в настоящее время 11 рублей), от 100 л.с. до 150 л.с. — до 18 рублей (с 16,5 рублей).

По легковым автомобилям мощностью от 150 л.с. до 200 л.с., от 200 л.с. до 250 л.с., а также свыше 250 л.с.: с года выпуска которых прошло от 5 до 10 лет включительно — 45,5 (вместо 41 рубля), 69 (с 62 рублей) и 138 рублей (со 124,5 рублей) соответственно в год с каждой л.с., с года выпуска которых прошло свыше 10 лет – 30,5 (с 27,5 рублей), 46 (с 41,5 рублей) и 92 рубля ( с 83 рублей) соответственно в год с каждой л.с.

При этом по легковым автомобилям мощностью от 150 л.с. до 200 л.с., от 200 л.с. до 250 л.с., а также свыше 250 л.с., с года выпуска которых прошло до 5 лет включительно, максимальная ставка транспортного налога останется на уровне прошлого года — 50, 75 и 150 рублей, соответственно, в год с каждой л.с.

Изменятся налоговые ставки и для мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, гидроциклов, катеров и некоторых других видов транспорта.

По данным на 1 октября, в 2025 году поступления в бюджет Новосибирской области транспортного налога составили почти 1,282 млрд рублей.

