«АЗС работают с колес»: новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с бензином в регионе

  • 21/10/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с топливом в регионе
90% бензина в область везут из Омска, остальное — из других регионов

Жители Новосибирска продолжают испытывать трудности с заправкой автомобилей. На некоторых АЗС города до сих нет полного комплекта марок топлива, а водители жалуются на рост цен.

По словам Сергея Лацких, президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ», дефицит бензина, прежде всего, связан с уменьшением на 20%, по сравнению с прошлым годом, выпуска нефтепродуктов. Это, отчасти, объясняется плановыми и неплановыми остановками нефтеперерабатывающих предприятий.

— В нашем регионе ситуация остаётся сложной. Нефтебазы независимых нефтетрейдеров стоят пустыми и АЗС работают «с колес». В оптовом сегменте порядка 80% продукции обеспечивает Омский НПЗ. Остальное топливо, которое поступает от предприятий отрасли других регионов, делает продукт более дорогим. Кроме того, основные мощности заводов, расположенных в соседних регионах, используются на местах, — отметил Лацких в комментарии редакции Infopro54.

Эксперт пояснил, что некоторые независимые АЗС в Новосибирске могут временно приостанавливать работу, но длительных остановок на данный момент не наблюдается.

— В Новосибирской области ситуация сложная, но контролируемая. В соседних регионах (Омская, Кемеровская области, Алтайский край) положение хуже, — констатировал эксперт.

По его словам, с точки зрения поступления нефтепродуктов, октябрь может быть непростым месяцем.

— Цены на нефтепродукты в регионе будут расти, так как рост был как на бирже, так и на заводах-производителях. Стабилизация на розничном и оптовом рынке возможна, когда на оптовом рынке будет достаточное количество предложений, что повлечет за собой изменение цены в розничном сегменте. В связи с продолжительным ростом биржевых цен на нефтепродукты их поступление в регион будет сопровождаться изменением цены в пользу роста, — пояснил Сергей Лацких.

Напомним, в июне возникли проблемы у одного из владельцев сети независимых АЗС — ООО «Нафтатранс плюс». Компания не смогла рассчитаться по облигациям. Собственник, в том числе, объяснял это падением спроса на рынке нефтетрейдинга, сокращением маржи и большим количество отрицательных сделок, что привело к кассовому разрыву. Сейчас компания занимается только перевозками, но не исключает, что при выходе из финансового пике, восстановит сеть АЗС.

Согласно данным сервиса Russiabase, в рознице цены на бензин в Новосибирске на 21 октября следующие: АИ-92 стоит 62,32 рубля за литр, АИ-95 — 66,17 рубля, АИ-98 — 82,32 рубля. Неделю назад средняя цена в регионе на АИ-92 составляла 60,78 рубля за литр, АИ-95 — 65,24 рубля, АИ-98 — 81,50.

Для сравнения, по данным Новосибирскстата, в январе средние цены на топливо в регионе были следующие: Аи-92 — 53,88 рубля за литр, Аи-95 — 57,70 рубля, Аи-98 и выше — 79,13 рубля.

Ранее редакция сообщала  о том, что несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

2 981

