В Новосибирске завершается капремонт моста на улице Сухарной

В Новосибирске завершается капитальный ремонт моста через реку Ельцовка-2 на улице Сухарной. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что здесь идет подготовка основания под укладку нового покрытия.

— Подрядчик закончил гидроизоляцию проезжей и тротуарной части, укрепление опор и устройство ливневой канализации. Мост станет шире прежнего — здесь появятся полноценные полосы для двустороннего движения и удобные пешеходные зоны, — сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Новосибирск впервые за многие годы переживает столь масштабную реконструкцию мостовых сооружений. В прошлом году были проведены работы на восьми объектах, в текущем году — на шести.

Так, уже сдан путепровод на улице Фрунзе. Объект находился в неудовлетворительном состоянии, что в 2024 году потребовало введения режима повышенной готовности из-за выявленных дефектов. До конца года планируется открыть движение на Добролюбова и Ине. Кроме того, завершилась первая фаза восстановительных работ на Димитровском мосту, и теперь все шесть полос доступны для движения. Следующий этап ремонта подрядчик начнет весной, как только позволят погодные условия. Ремонт моста через реку Тулу также будут перенесены на следующий строительный сезон.