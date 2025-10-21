В Новосибирске завершается капремонт моста на улице Сухарной

В Новосибирске завершается капитальный ремонт моста через реку Ельцовка-2 на улице Сухарной. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что здесь идет подготовка основания под укладку нового покрытия.
— Подрядчик закончил гидроизоляцию проезжей и тротуарной части, укрепление опор и устройство ливневой канализации. Мост станет шире прежнего — здесь появятся полноценные полосы для двустороннего движения и удобные пешеходные зоны, — сообщил глава города в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что Новосибирск впервые за многие годы переживает столь масштабную реконструкцию мостовых сооружений. В прошлом году были проведены работы на восьми объектах, в текущем году — на шести.
Так, уже сдан путепровод на улице Фрунзе. Объект находился в неудовлетворительном состоянии, что в 2024 году потребовало введения режима повышенной готовности из-за выявленных дефектов. До конца года планируется открыть движение на Добролюбова и Ине. Кроме того, завершилась первая фаза восстановительных работ на Димитровском мосту, и теперь все шесть полос доступны для движения. Следующий этап ремонта подрядчик начнет весной, как только позволят погодные условия. Ремонт моста через реку Тулу также будут перенесены на следующий строительный сезон.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска, автор фото Иван Половников
