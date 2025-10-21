Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы

В региональный парламент Новосибирской области внесены поправки в областной закон №142. На транспортном комитете Заксобрания их представил начальник управления инвестиционной политики Министерства экономического развития Павел Волокитин.

Прежде всего, речь идет об инвестиционно-налоговом вычете по налогу на прибыль для застройщиков, заключивших договор о КРТ в отношении расходов по созданию объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

— Этот вычет направлен на поддержку застройщиков, создающих объекты инфраструктуры в рамках КРТ. Они могут уменьшить налог на прибыль с 17% до 5% на сумму расходов по созданию объектов инфраструктуры. Например, застройщик, построивший детский сад в рамках договора КРТ и безвозмездно передавший его в муниципалитет, имеет право уменьшить свой налог на прибыль до 80% от суммы расходов на указанный объект, — пояснил Волокитин.

По его словам, до 2030 года по договорам КРТ в регионе пока предполагается сдать около 20 социальных объектов.

— Эффект будет заключаться в том, что бюджет получает безвозмездно переданные объекты, а застройщики имеют право к уменьшению налога на прибыль в течение нескольких лет, если получают прибыль. Поправки подготовлены по результатам проверки исполнения решений президента, направленных на развитие комплексной жилой застройки в рамках создания комфортной городской среды, — добавил чиновник.

Он уточнил, что на данный момент право на инвестиционный налоговый вычет по КРТ установлено уже в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской, Кировской и Новгородской областях.

Депутаты поинтересовались у Волокитина, по какой стоимости будут оцениваться объекты и как застройщики смогут узнать, на какую сумму вычета они в итоге смогут рассчитывать.

— Предельный размер может быть установлен законом, но изначально предполагается оценка по балансовой стоимости объекта. Впрочем, мы допускаем, что будет возможна оценка при передаче данных объектов в рамках договора КРТ, — пояснил представитель Минэкономразвития.

Поправки в закон вынесены на рассмотрение ближайшей сессии регионального парламента в первом чтении.

Напомним, введение в 2023 году социальных взносов для строительства школ и детсадов в Новосибирской области стало для застройщиков серьезной дополнительной нагрузкой . Особенно она стала очевидна после отмены льготной ипотеки и падения продаж. Как рассказывал Infopro54 один из участников рынка, с начала 2024 года застройщики Новосибирска на добровольной основе принимают на себя обязательство по выкупу земли или строительству детсадов из расчета 5 тысяч рублей на «квадрат» строящегося жилья, а на паритетных с бюджетом основаниях — на строительство школ из того же расчета. Он также отмечал, что социальные взносы для застройщиков введены в 8 регионах России, где существуют проблемы с социальной инфраструктурой. На начало августа в Новосибирске были проблемы с выдачей разрешений на строительство около 200 тысяч кв. м жилья.

По итогам 2024 года застройщики Новосибирска обязались вложить в школы и детсады 14 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе определены 43 территории, предназначенные для КРТ, общей площадью 787,31 га. В стадии реализации находятся 34 проекта КРТ.