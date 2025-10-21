Рекламодателям

Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы

  • 21/10/2025, 20:00
Автор: Юлия Данилова
Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы
Они будут актуальны для участников проектов комплексного развития территорий

В региональный парламент Новосибирской области внесены поправки в областной закон №142. На транспортном комитете Заксобрания их представил начальник управления инвестиционной политики Министерства экономического развития Павел Волокитин.

Прежде всего, речь идет об инвестиционно-налоговом вычете по налогу на прибыль для застройщиков, заключивших договор о КРТ в отношении расходов по созданию объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

— Этот вычет направлен на поддержку застройщиков, создающих объекты инфраструктуры в рамках КРТ. Они могут уменьшить налог на прибыль с 17% до 5% на сумму расходов по созданию объектов инфраструктуры. Например, застройщик, построивший детский сад в рамках договора КРТ и безвозмездно передавший его в муниципалитет, имеет право уменьшить свой налог на прибыль до 80% от суммы расходов на указанный объект, — пояснил Волокитин.

По его словам, до 2030 года по договорам КРТ в регионе пока предполагается сдать около 20 социальных объектов.

— Эффект будет заключаться в том, что бюджет получает безвозмездно переданные объекты, а застройщики имеют право к уменьшению налога на прибыль в течение нескольких лет, если получают прибыль. Поправки подготовлены по результатам проверки исполнения решений президента, направленных на развитие комплексной жилой застройки в рамках создания комфортной городской среды, — добавил чиновник.

Он уточнил, что на данный момент право на инвестиционный налоговый вычет по КРТ установлено уже в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской, Кировской и Новгородской областях.

Депутаты поинтересовались у Волокитина, по какой стоимости будут оцениваться объекты и как застройщики смогут узнать, на какую сумму вычета они в итоге смогут рассчитывать.

— Предельный размер может быть установлен законом, но изначально предполагается оценка по балансовой стоимости объекта. Впрочем, мы допускаем, что будет возможна оценка при передаче данных объектов в рамках договора КРТ, — пояснил представитель Минэкономразвития.

Поправки в закон вынесены на рассмотрение ближайшей сессии регионального парламента в первом чтении.

Напомним, введение в 2023 году социальных взносов для строительства школ и детсадов в Новосибирской области стало для застройщиков серьезной дополнительной нагрузкой. Особенно она стала очевидна после отмены льготной ипотеки и падения продаж. Как рассказывал Infopro54 один из участников рынка, с начала 2024 года застройщики Новосибирска на добровольной основе принимают на себя обязательство по выкупу земли или строительству детсадов из расчета 5 тысяч рублей на «квадрат» строящегося жилья, а на паритетных с бюджетом основаниях — на строительство школ из того же расчета. Он также отмечал, что социальные взносы для застройщиков введены в 8 регионах России, где существуют проблемы с социальной инфраструктурой. На начало августа в Новосибирске были проблемы с выдачей разрешений на строительство около 200 тысяч кв. м жилья.

По итогам 2024 года застройщики Новосибирска обязались вложить в школы и детсады 14 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе определены 43 территории, предназначенные для КРТ, общей площадью 787,31 га. В стадии реализации находятся 34 проекта КРТ. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 057

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : налоговые льготы КРТ застройщики Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы
21/10/25 20:00
Бизнес Власть Недвижимость
Профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога
21/10/25 19:00
Власть Общество Транспорт
В Новосибирске завершается капремонт моста на улице Сухарной
21/10/25 18:20
Власть
Новосибирец открыл успешный бизнес благодаря соцконтракту
21/10/25 18:10
Власть
В Новосибирске из-за отключения воды не будут работать школы и детсады
21/10/25 18:00
Общество
Спрос на кикшеринг электросамокатов в Новосибирске вырос в 1,5 раза
21/10/25 17:45
Бизнес Город Общество
Более 600 общественных пространств благоустроят в НСО до 2030 года
21/10/25 17:20
Власть
Карантин из-за бешенства объявлен в Купино Новосибирской области
21/10/25 17:00
Общество
Здания OR Group в Новосибирске выставлены на торги с понижением цены
21/10/25 16:30
Бизнес
Заболеваемость гепатитом А в Новосибирске снизилась в пять раз
21/10/25 16:30
Медицина Общество
В России стало проще получать выплаты по ОСАГО
21/10/25 16:00
Общество
В Новосибирске подготовили 19 площадок для складирования снега
21/10/25 15:30
Власть Город Общество
«Герои НовоСибири»: второй поток приступил к стажировкам в органах власти
21/10/25 15:15
Власть
В Новосибирске госинспекция отказалась признавать памятником старый спиртзавод
21/10/25 15:00
История Культура Общество
В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека
21/10/25 14:07
Технологии
Правила строительства небоскрёбов предложили обсудить новосибирцам
21/10/25 14:00
Власть Недвижимость Общество
В новосибирской школе Хилокского жилмассива оценили адаптацию детей мигрантов
21/10/25 13:00
Общество
Выгодное вложение денег и комфорт: стартовали продажи второго дома «Расцветай на Кропоткина»
21/10/25 12:50
Недвижимость
Русфонд собирает средства на лечение 4-летнего мальчика с диагнозом ДЦП
21/10/25 11:38
Власть
«АЗС работают с колес»: новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с бензином в регионе
21/10/25 11:00
Бизнес Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять