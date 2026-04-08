Повар из Сербии 28 лет не меняет меню в новосибирском ресторане

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Повар адаптировал балканские рецепты под местные продукты

Радован Симич из Сербии приехал в Новосибирск 29 лет назад и открыл ресторан европейской кухни. За это время он ни разу не менял состав блюд, корректируя только цены.

В 1997 году Симич с партнёрами запустил рестораны в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах. А в 1998 году в Новосибирске открылось его заведение с мясом на открытом огне, включая жареного барана. Новосибирск стал для повара вторым домом.

— У нас схожие менталитет и язык. Например, русское «вилка» у нас звучит как «вилюшка», «ложка» — это «кашика». А вот слова «соль» и «мука» в обоих языках звучат абсолютно одинаково. Ещё люди здесь кажутся суровее, возможно, из-за погоды. Но несмотря на это, наши народы очень близки, — объяснил собеседник изданию Горсайт.

Как профессиональный повар, Радован адаптировал меню под местные продукты, закупая их у фермеров. В первые годы ресторан принимал 100–150 гостей ежедневно, но сейчас штат сократился, и Радован продолжает работать на кухне.

— Просто умений мало. Важны настроение и душа. Негативную энергию повар может передать гостю через еду, поэтому на работу я всегда прихожу бодрым, — признался он.

В меню ресторана представлены балканские блюда, например «балкан плата» с плескавицей и чевапчичами. Также Симич включил русские блюда: холодец, говяжий язык, стейк «Романов». Он увлёкся историей России и изучил рацион царской семьи, после чего решил возродить забытые рецепты.

Ранее редакция сообщала о том, зачем нужен ГОСТ на блюда русской кухни.

Источник фото: Горсайт

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Автор: Артем Рязанов

Семь заведений Новосибирской области вышли в финал национальной премии Russian Hospitality Awards 2025. Среди них: Poke Top в номинациях — коктейльный бар, ресторан азиатской кухни, Ресторан 10ТЕН (ресторан высокой кухни), ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (мясной ресторан, шеф-повар), «На Земле» (семейный ресторан, интерьер в ресторане), «Тесто Место» (семейный ресторан, шеф-повар), На Даче Новосибирск (загородный ресторан, ресторан русской кухни) и «Аджикинежаль Новосибирск» (семейный ресторан, ресторан кавказской кухни).

Стоит отметить, что в 2024 году номинантов из Новосибирска не было.

Денис Иванов открывает в Москве японский ресторан

Автор: Юлия Данилова

Ресторатор с новосибирскими корнями Денис Иванов в конце декабря открывает в «Метрополе» в Москве новый ресторан Motto Azabu с аутентичной кухней Токио. Концепция заведения создана совместно с его женой Чизуко Сирахама, для которой японская столица родной город. На запуск приедет один из знаменитых шеф-поваров Японии Кимио Нонанге, прославившийся как создатель блюд для Императорского двора в третьем поколении. Об этом сообщил телеграм-канал СысоевFM.

Стоит отметить, что Денис Иванов один из инициаторов появления в России моды на японскую кухню.

Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирцы стали чаще посещать рестораны и бары. К таким выводам пришли аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Средний чек в этих заведениях в период с 1 сентября по 23 октября составил 3788 рублей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столица Сибири оказалась на четвертом месте среди городов-миллионников по темпам роста ресторанных трат, уступив Санкт-Петербургу (средний чек составил 5820 рублей, +18%), Челябинску (4708 рублей, +15%) и Москве (4350 рублей, +12%). В целом по России средний чек в ресторанах составил 2920 рублей (на 12% выше, чем годом ранее).

Ресторан новосибирской сети выходит на Сахалин

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская сеть грузинской кухни «Хочу Пури» заявила о выходе на Сахалин и открытии первого ресторана в городе Южно-Сахалинске. Запуск заведения запланирован на конец ноября 2025 года.

— Это наша самая восточная локация с точки зрения географии на сегодня. Новый отдельно стоящий ресторан площадью 430 кв. м станет современным «рестораном на каждый день» с возможностью проведения особых мероприятий, включая семейные праздники и важные даты наших гостей, так как это центр города. Мы рассматривает столицы регионов Дальнего Востока — Владивосток, Хабаровск, Благовещенск как перспективные для успешной работы наших ресторанов, — рассказала PR-директор компании «ЯсноРестораны» Лана Васильева (франчайзинговая компания, правообладатель бренда «Хочу Пури»).

Кассация поддержала выселение новосибирского ресторана Skopin из убежища

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Фэт-Премиум» (владелец ресторана Skopin), оставив в силе решение о выселении заведения из защитного сооружения на улице Колыванской, 8.  Решение было вынесено 8 июля текущего года. Infopro54 ознакомился с судебным постановлением.

Конфликт возник из-за несанкционированной перепланировки помещений убежища, которое ресторан арендовал у мэрии с 2019 года. В ходе проверок 2022–2024 годов были выявлены нарушения: демонтаж перегородок, установка стеклянных конструкций и создание проемов без согласования. Несмотря на предписания восстановить исходную планировку и уплатить штраф, арендатор не устранил нарушения, говорится в решении суда. Суды нескольких инстанций признали требования мэрии обоснованными, указав, что переустройство убежища противоречит условиям договора и его назначению. Кассация отклонила доводы ресторана о «неопределенности предмета аренды», подтвердив, что помещение было четко идентифицировано в документах.

Новосибирские шеф-повара выбирают продукцию местных производителей

Сегмент общественного питания в Новосибирской области набирает обороты. За первые восемь месяцев 2024 года оборот составил 40,5 млрд рублей. Это на 9% больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что основной причиной прироста является увеличение цен, представители отрасли подтверждают «медленное, но верное» движение вверх по всем направлениям.

Главной тенденцией 2024 года стал практически полный отказ от импортной продукции. Опрошенные BFM-Новосибирск шеф-повара рассказали, что заведения продолжают увеличивать долю локальных продуктов, как по экономическим, так и по логистическим причинам.  Чаще всего заведения покупают продукты у новосибирских и алтайских производителей.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

