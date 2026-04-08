Повар из Сербии 28 лет не меняет меню в новосибирском ресторане

Радован Симич из Сербии приехал в Новосибирск 29 лет назад и открыл ресторан европейской кухни. За это время он ни разу не менял состав блюд, корректируя только цены.

В 1997 году Симич с партнёрами запустил рестораны в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах. А в 1998 году в Новосибирске открылось его заведение с мясом на открытом огне, включая жареного барана. Новосибирск стал для повара вторым домом.

— У нас схожие менталитет и язык. Например, русское «вилка» у нас звучит как «вилюшка», «ложка» — это «кашика». А вот слова «соль» и «мука» в обоих языках звучат абсолютно одинаково. Ещё люди здесь кажутся суровее, возможно, из-за погоды. Но несмотря на это, наши народы очень близки, — объяснил собеседник изданию Горсайт.

Как профессиональный повар, Радован адаптировал меню под местные продукты, закупая их у фермеров. В первые годы ресторан принимал 100–150 гостей ежедневно, но сейчас штат сократился, и Радован продолжает работать на кухне.

— Просто умений мало. Важны настроение и душа. Негативную энергию повар может передать гостю через еду, поэтому на работу я всегда прихожу бодрым, — признался он.

В меню ресторана представлены балканские блюда, например «балкан плата» с плескавицей и чевапчичами. Также Симич включил русские блюда: холодец, говяжий язык, стейк «Романов». Он увлёкся историей России и изучил рацион царской семьи, после чего решил возродить забытые рецепты.

