Аналитики определили ключевых поставщиков pLTE

Российский рынок выделенных сетей pLTE демонстрирует уверенный подъем. По итогам 2024 года его объем увеличился с 2 до 5 миллиардов рублей. Аналитики Telecom Daily прогнозируют сохранение положительной динамики и в 2025 году, ожидая прирост примерно на 50%, что позволит рынку достичь отметки в 7,4 миллиарда рублей.

Лидирующую позицию по внедрению проектов занимает компания МТС. В 2025 году она реализовала 45% от общего числа проектов, запустив 19 сетей, 17 из которых функционируют на коммерческой основе. Компания Мегафон также активно участвовала в развитии рынка, запустив 18 проектов в текущем году (43%). Оставшиеся 12% приходятся на долю других поставщиков pLTE-решений.

В период с 2018 по 2025 год МТС осуществила запуск 69 коммерческих и пилотных сетей, заняв 43% рынка. При этом в сегменте исключительно коммерческих сетей компания также удерживает лидерство, ей принадлежит 39 запусков, или 43% от общего числа. Мегафон занимает второе место с 56 реализованными проектами (35%). Компания Ростелеком замыкает тройку лидеров с 7 запусками (4%). На долю других участников рынка приходится оставшиеся 18%.

Основными потребителями выделенных сетей являются предприятия горнодобывающей промышленности, на долю которых приходится 46% спроса. Далее следуют нефтегазовый сектор (16%), транспорт (12%), энергетика (11%) и нефтехимия (8%). Стоимость проектов характеризуется значительной волатильностью. Если в 2021–2023 годах ценовой диапазон составлял от нескольких десятков миллионов до более чем 150 миллионов рублей, то в 2024 году он расширился от компактных решений за 50–90 миллионов рублей до крупных инфраструктурных проектов стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Отдельные наиболее масштабные проекты оценивались дороже 500 миллионов рублей.

Согласно исследованию, наблюдается тенденция к импортозамещению, и компании все чаще отдают предпочтение российскому оборудованию и программному обеспечению. Этому способствует государственная политика, направленная на достижение технологической независимости, а также включение pLTE в национальные программы цифровизации. Кроме того, сети все чаще интегрируются с технологиями искусственного интеллекта и edge-вычислениями для обработки данных на месте, что минимизирует задержки. Ожидается, что с появлением p5G выделенные сети станут ключевым элементом для инновационных решений в промышленности.