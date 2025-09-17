Экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак стал депутатом регионального парламента

Партия «Справедливая Россия — За правду» определилась с кандидатурами в региональный парламент Новосибирской области восьмого созыва по списку. Интересы СРЗП в Заксобрании будут представлять экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак, ветеран СВО Руслан Колник и экс-депутат Барабинска Константин Терещенко. Об этом сообщил глава реготделения, депутат Госдумы Александр Аксененко.

— Роман Сивак провёл десятки встреч с избирателями как координатор регионального Центра защиты прав граждан, чтобы оказать нашим землякам квалифицированную юридическую поддержку, публично выразил позицию социалистов по целому ряду важных для жителей региона вопросов: росту цен и тарифов, ситуации с мигрантами и т.п. Руслан Колник координировал усилия нашей «Команды справедливости» в вопросах помощи участникам СВО и их семьям, а также патриотического воспитания молодёжи. Благодаря опыту и трудолюбию Константина Терещенко партия значительно усилилась в Куйбышевско-Барабинской агломерации. Территориальная группа СРЗП во главе с ним показала лучший результат по региону, — прокомментировал это решение Александр Аксененко.

Напомним, по одномандатным округам в региональный парламент от СРЗП прошел директор ТРК «Эдем» Владислав Плотников.

Сам Аксененко, который шел на выборах в тройке лидеров, «продолжит оказывать поддержку однопартийцам в Заксобрании на федеральном уровне – в составе депутатского корпуса Государственной Думы РФ». Напомним, выборы в Госдуму намечены на 2026 год.

В Заксобрании восьмого созыва у «Единой России» 51 кресло, у КПРФ — 10, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» — по четыре, у Партии пенсионеров — два, у «Родины» — одно.

Ранее редакция сообщала о том, что от «Новых людей» в состав регионального парламента войдет Дарья Украинцева.