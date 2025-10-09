Путепровод на улице Фрунзе в Новосибирске откроют в конце октября

Ожидается, что в конце октября будет введен в эксплуатацию автомобильный путепровод через ул. Ипподромскую в створе ул. Фрунзе. Движение будет открыто по всей ширине проезжей части. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил на выездном совещании, что работы идут в строгом соответствии с утвержденным графиком.

По словам главы города, Новосибирск впервые за многие годы переживает столь масштабную реконструкцию мостовых сооружений. В прошлом году были проведены работы на восьми объектах, в текущем году – на шести. До конца года планируется ввести в строй четыре из этих шести объектов, а работы на Димитровском мосту и мосту через реку Тулу будут перенесены на следующий строительный сезон. Мэр Кудрявцев подчеркнул, что обещание горожанам о запуске шестиполосного движения на Димитровском мосту к зиме остается в силе, и предварительно, с 15 по 20 октября, будет завершен весь комплекс работ текущего сезона, после чего мост будет введен в эксплуатацию.

Одним из объектов, запланированных к сдаче в этом году, является путепровод, проходящий через ул. Ипподромскую на ул. Фрунзе. Мэр отметил, что это важная транспортная магистраль города. В прошлом году был отремонтирован правый мост, ведущий из центра в направлении улицы Кошурникова, а в этом году – левый, в направлении центра. Объект находился в неудовлетворительном состоянии, что в 2024 году потребовало введения режима повышенной готовности из-за выявленных дефектов. Подрядчик соблюдает график работ, и завершение проекта планируется до 15 октября, после чего начнется процедура приемки.

Как сообщил директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец, проект предусматривал переустройство мостового полотна, ремонт гидроизоляции и ограждений безопасности, а также приведение сооружения в нормативное состояние. 25 октября запланирована организация рабочей комиссии по приемке объекта.

В подмостовом пространстве были выполнены ремонтные работы железобетонных конструкций, балок, пролётных строений, опор, а также покраска. Также были отремонтированы конусы насыпи. Вдоль проезжей части установлены оцинкованные защитные экраны, предназначенные для защиты пешеходов от брызг и грязи в неблагоприятную погоду. Крытой галереи, как раньше, здесь не будет, поскольку крыши, по словам Слепеца, представляют потенциальную опасность из-за схода снега на проезжую часть.

На данный момент подрядчику осталось нанести разметку на проезжей части и завершить ремонт деформационных швов. Эти работы будут выполнены, как только установится благоприятная погода.