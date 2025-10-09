Кризис раздельного сбора отходов: в Новосибирске сокращают прием пластика на переработку

В Новосибирске Экоцентр Prozero и кураторы акции «Зеленая белка» заявили о приостановке приема на переработку тары и упаковки из полипропилена (5РР мягкий и 5РР твёрдый). Те, кто сортирует отходы, называют это плохой новостью. Так называемая «пятерка» является ходовым материалом, из него изготавливается упаковка для различных товаров. Соответственно, и отходов из него много.

Координаторы экологических проектов, в рамках которых проводится прием у населения сортированных отходов, объясняют, что полипропилен — это большая доля из всего, что сдается. Со середины октября его нельзя будет сдать, потому что новосибирский переработчик остановил прием.

— Местный переработчик уже давно отказался от приема пластика с маркировкой 5PP, и мы складировали принятую «пятерку» на складе. В мае отправили фуру в Томск. Но пока нет системного решения, приема этой фракции не будет. Сложность в том, что сейчас для новосибирского переработчика «пятерка» не рентабельна. Конечный продукт предприятия — гранула, которую он может отправить на завод производителя, который из этой гранулы сможет сделать новую продукцию. Но гранула не бесплатно им достается, они покупают сырье у нас, у завод чего-нибудь из пропилена (отходы, брак и т.д.). Все это перерабатывается, тратятся ресурсы определенные. В итоге у него получается гранула, килограмм которой стоит каких-то денег. Ему нужно эту гранулу продать. А если гранула из первичного полипропилена стоит дешевле, чем гранулы из переработанного полипропилена, то с каналами сбыта возникают проблемы. И в такой ситуации они не хотят его принимать. В целом же, такого пластика у населения в отходах большое количество. В этом году нам удалось сдать на переработку 5 066 кг полипропилена, — рассказал Infopro54 координатор и волонтер акции по раздельному сбору отходов «Зеленая белка» Александр Исаев.

Те, кто давно работает в сфере раздельного сбора отходов и переработки вторсырья, говорят, что эта история с одним видом пластика является еще свидетельством кризиса в РСО. Компании, которые годами выстраивали бизнес-процессы по сортировке и переработке, с рынка ушли.

— РСО в Новосибирске больше не существует. Остались некоторые активные ребята, та же «Зеленая белка», но объем, который они собирают, это капля в море капля. Они фактически вручную все это делают, собирают, сортируют. Их силами невозможно с их стороны собрать тот объем, который нужен был бы большому городу. В Новосибирске, давайте говорить честно, закрылись все мусоросортировочные компании, которые этим занимались профессионально. Остался САХ, но к ним очень много вопросов: сортируют ли они эти отходы, и в каком виде это сортируют. Потому что у них сортировочного завода нет, у них есть линии на полигонах. Вопрос в том, насколько они работоспособны. Так что повторю, РСО в том виде, в котором он был еще несколько лет назад, в Новосибирской области больше нет, он закончился. В Бердске официально объявили, что РСО там больше не будет. Сейчас наблюдается жесткий кризис вообще в мусорном бизнесе. И раздельный сбор отходов, требующий все-таки чуть больше денег, чем вывоз обычных отходов, отодвинули в стону. Мы свой проект по сбору и переработке полностью закрыли 1 июля этого года. Сначала это произошло с «Тайгер-Сибирь», а потом до конца умерли мы. Мусоросортировочный завод мы закрыли в 2022 году. Потом мы пытались там как-то бороться: к правительству обращались, выступали на совещаниях. Но никому ничего не надо, и мы остановили работу. Если будут какие-то изменения, мы обязательно вернемся, потому что у нас есть и опыт, и команда, — сообщил Infopro54 руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков.

В пресс-службе АО «Спецавтохозяйство» (САХ) редакции сообщили, что в настоящее в Новосибирске обслуживается 4322 контейнера раздельного сбора отходов. О том, какие виды пластика отправляются на переработку, и об объемах РСО информация пока не предоставлена.

Ранее редакция рассказывала, что мощности мусорных полигонов Новосибирской области практически исчерпаны.