Путин согласовал стратегию национальной политики России на десять лет

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года. Среди поставленных задач — борьба с неонацизмом, русофобией, расизмом, ксенофобией, а также «попытками фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике».

Ключевые положения стратегии:

Состояние межнациональных отношений в России названо стабильным. В 2024 году 75,1% участников соцопросов положительно оценивали отношения граждан разных национальностей;

Одной из целей государственной нацполитики является равенство условий для развития народов, этнических общностей;

Российское общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка.

В списке задач стратегии также работа над тем, чтобы за рубежом к России относились как к демократическому правовому государству.

Реализацию стратегии планируется оценивать по достижению следующих показателей:

В 2036 году, согласно документу, до 95% жителей РФ должны к 2036 году идентифицировать себя в первую очередь как россиян составляющих российскую нацию. По данным Всероссийской переписи 2020 года, 80,85% от числа лиц, указавших свою национальную принадлежность, составляют русские. Доля владеющих русским языком — 99,4%;

Доля граждан, положительно оценивающих отношения между разными национальностями — не менее 85%;

Доля граждан, удовлетворенных качеством обеспечения своих национально-культурных потребностей — не менее 80%;

Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку к 2036 году должны отмечать не менее 90% россиян;

Доля иностранных граждан, охваченных мероприятиями по содействию их адаптации в РФ, — не менее 70%;

Доля граждан РФ, допускающих возникновение серьезных конфликтов на национальной почве в месте своего проживания, — не более 15%.

В документе подчеркивается, что реализация нацполитики должна снизить количество конфликтов на национальной почве, способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности в стране. Результатом государственной нацполитики должна стать сплоченность российской нации.

Путин поручил правительству утвердить план реализации документа и рекомендовал властям регионов и органам местного самоуправления руководствоваться положениями новой Стратегии в соответствующих вопросах.

Документ вступит в силу в силу 1 января 2026 года.

