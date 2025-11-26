Путин согласовал стратегию национальной политики России на десять лет

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года. Среди поставленных задач — борьба с неонацизмом, русофобией, расизмом, ксенофобией, а также «попытками фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике».
В списке задач стратегии также работа над тем, чтобы за рубежом к России относились как к демократическому правовому государству.
В документе подчеркивается, что реализация нацполитики должна снизить количество конфликтов на национальной почве, способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности в стране. Результатом государственной нацполитики должна стать сплоченность российской нации.
Путин поручил правительству утвердить план реализации документа и рекомендовал властям регионов и органам местного самоуправления руководствоваться положениями новой Стратегии в соответствующих вопросах.
Документ вступит в силу в силу 1 января 2026 года.
Фото с официального сайта Кремля.
