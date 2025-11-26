Конституционный суд России изменил подход к НДС при корректировке договоров

Конституционный суд рассмотрел жалобу ПАО «Банк ВТБ» и признал оспариваемые нормы законодательства частично неконституционными, установив новый порядок распределения дополнительного налогового бремени между сторонами договора.

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева уверена, что решение имеет широкое практическое значение для всех участников рынка и особенно актуально в преддверии масштабных изменений в системе НДС, вступающих в силу с 1 января 2026 года.

— Спор возник из-за того, что на момент заключения лицензионного договора передача исключительных прав на программное обеспечение не облагалась НДС, однако с 1 января 2021 года законодательство изменилось, и данная операция стала подлежать налогообложению. Между поставщиком и покупателем возник вопрос: кто должен нести дополнительное налоговое бремя? — рассказывает Гребнева.

В рамках дела ВТБ оспаривал конституционность пунктов 1 и 2 статьи 424 ГК РФ, регламентирующих порядок изменения договорной цены, а также пункта 1 статьи 168 НК РФ, закрепляющего обязанность предъявлять сумму НДС сверх цены товара, работы или услуги. Конституционный суд признал оспариваемые нормы неконституционными.

Однако решение нельзя назвать однозначным, считает адвокат.

— Суд пришёл к выводу, что возникшее налоговое бремя должно распределяться между сторонами поровну, если иное не предусмотрено договором. При этом есть важные исключения: недопустимо повышать цену для физического лица, а в государственных контрактах изменение цены невозможно вовсе — это предпринимательский риск исполнителя, — подчеркнула Ирина Гребнева.

По ее словам, это постановление Конституционного суда становится особенно значимым в контексте масштабных изменений в системе НДС, которые вступают в силу с 1 января 2026 года. Они расширяют круг плательщиков налога и корректируют налоговые ставки для большого числа операций.

— Я уверена, что подход Конституционного суда будет применяться и в будущих спорах, связанных с новыми правилами. Бизнесу необходимо готовиться к тому, что автоматически переложить дополнительные налоговые расходы на контрагента зачастую не получится. Если договор не предусматривает механизмов корректировки цены, а договориться мирно не удаётся, в суд можно будет предъявить к возмещению не более половины увеличившейся налоговой нагрузки, — подчёркивает адвокат.

Напомним, 20 ноября Госдума приняла законопроект, который предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН): с 2026 года — до 20 миллионов рублей, с 2027 года — до 15 миллионов, с 2028 года — до 10 миллионов рублей. Значимую долю в структуре малого бизнеса занимают налогоплательщики с доходами от 10 до 60 млн рублей. Эта категория включает 716,8 тысяч предприятий, на которые приходится 18,1 трлн рублей совокупной выручки, или 36% всех доходов плательщиков УСН. Средний показатель по группе составляет 25 млн рублей на одного налогоплательщика.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству. Бизнес также изучает возможности медиации для решения споров с контрагентами. Это будет особенно актуально после изменения порога НДС.