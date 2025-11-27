У коммерческих перевозчиков Новосибирска до 40% водителей — трудовые мигранты

Предстоящее увольнение водителей-трудовых мигрантов, которое новосибирские работодатели должны провести в середине декабря в рамках исполнения постановления губернатора Новосибирской области, больно ударит по коммерческим перевозчикам, работающим на маршрутах в Новосибирске и районах области. Об этом редакции Infopro54 сообщила вице-председатель, руководитель Центра аналитики и экспертизы проблем предпринимательства регионального отделения «Опора России» Марина Ярцева, проанализировав результаты опроса перевозчиков.

В среднем на коммерческом общественном транспорте в Новосибирске и области до 15-20% водителей являются трудовыми мигрантами. В отдельных организациях их доля в штате доходит до 40%.

— Со слов предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, на текущий момент нехватка водителей в штате составляет от 15% и более. Запрет на работу для иностранных граждан еще больше усугубит ситуацию, — заявляет Ярцева.

Причем, как отмечают некоторые перевозчики, под действие запрета попадут и действующие водители-мигранты, которые работают безаварийно на маршрутах по 7-8 лет.

— Особенно острая ситуация может сложиться на областных маршрутах, где выполнение менее 90% рейсов может являться основанием для расторжения контракта. По мнению представителей отрасли, заменить водителей будет некем, что влечет за собой возможный риск перебоев в транспортном сообщении между районами области, — предупредила Марина Ярцева.

Перевозчики отмечают, что найти водителей среди местных жителей сегодня крайне трудно по ряду причин:

Столько свободных людей с категорией «Д» на рынке труда просто нет.

Те, кто может работать водителем автобусов, часто работает водителями грузовиков: требования ниже, зарплата зачастую больше.

Молодежь не хочет идти в профессию, это не престижно, не креативно, работа сложная, а ответственность высокая.

Новых водителей пассажирских автобусов фактически не учат.

— Ранее «Опора России» уже занималась изучением этой проблемы. Для водителей пассажирских автобусов есть требования по минимальному возрасту, водительскому стажу и т.д. Т.е. водителем автобуса не может стать вчерашний школьник, например. Но, при этом, процесс обучения водителей не адаптирован под взрослого работающего человека (обучение проходит в дневное время, не в вечернее; только в городе, тем, кто приехал из области негде жить, например), — пояснила Марина Ярцева.

Напомним, с середины декабря в Новосибирске может возникнуть проблема с выходом на линию троллейбусов. Муниципальное предприятие — МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») — обяжут уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по озвученной на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска информации, по патентам на троллейбусах сегодня работает 91 водитель. Для муниципального автобусного и маршрутного парка эта проблема не столь актуальна. Водителей-трудовых мигрантов там единицы.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2026 года в Новосибирской области трудовым мигрантам будет запрещено работать в семи отраслях экономики.