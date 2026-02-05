Пять причин выбрать квартиру в «Расцветай на Учительской»

Улица Богдана Хмельницкого — одна из самых благоустроенных и красивых улиц Новосибирска. Это место притяжения Калининского района. Район Учительской — просторная площадь с близостью парка «Сосновый бор» и Учительского сквера — сердце района, престижная локация, объединяющая комфорт центра города и близость настоящего бора, с озером и тенистыми аллеями.

1.Удобное расположение «Расцветай на Учительской» — новостройка находится на второй линии от шумной магистрали, рядом с Учительским сквером и сосновым бором.

— Мы считаем, что «Расцветай на Учительской» подходит тем, кто хочет жить в спокойном районе рядом с природой, — отмечают в ГК «Расцветай».

2. Благодаря хорошей транспортной развязке, от Учительской можно добраться в Дзержинский район, Родники, в центр города. А до одной из ключевых развязок Новосибирска — площади Калинина — около 15 минут на транспорте.

3. Эта локация — одна из самых комфортных для активной жизни и воспитания детей. Рядом с «Расцветай на Учительской» — образовательные и спортивные учреждения, престижные гимназии и школы, ДК им. Горького, ЛДС «Сибирь» и бассейн «Нептун», центр спортивной подготовки «Электрон» и конный клуб.

4. Собственная инфраструктура и благоустроенная территория. На первом этаже «Расцветай на Учительской» разместятся магазины, пункты выдачи заказов и другие сервисы, закрытая озелененная территория с площадками для отдыха детей разного возраста и взрослых.

5. Качество строительства и удобные планировки. «Расцветай на Учительской» — комфорт-класс: входные группы с витражным остеклением, холлы с зонами ожидания, качественная отделка подъездов, современные инженерные решения. В квартирах — зоны для хранения, просторные лоджии, эргономичные планировки. В семейных квартирах предусмотрена мастер-спальня с отдельным санузлом.

— Калининский район популярен у жителей Новосибирска из-за сложившейся инфраструктуры и хорошей логистики, — отмечает Павел Браун, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд». — «Расцветай на Учительской» расположен в престижной, обустроенной локации, уверен, что это хороший проект для приобретения квартиры для семьи или с целью сдачи в аренду. Неподалеку — вузы и колледжи, несколько крупных предприятий, логистические центры. Здесь можно и работать, и отдыхать. Жемчужина района — парк «Сосновый бор» — одно из самых популярных мест для прогулок и отдыха в Новосибирске.

