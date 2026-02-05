В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Подростки и их семьи всё чаще становятся мишенью для цифровых мошенников. По данным ГУ МВД по региону, в 2025 году несовершеннолетних жителей области вовлекли через интернет в 153 преступления. Этот показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России, особую тревогу вызывают схемы, где детей активно используют в качестве дропперов — для обналичивания похищенных средств.

Статистика, озвученная на совещании в Законодательном собрании Новосибирской области, показывает масштаб проблемы: до 20% таких «обнальных» счетов зарегистрированы на несовершеннолетних.

Преступники заманивают школьников обещаниями «легкого заработка», предлагая переводить украденные деньги. В итоге подросток становится главным фигурантом уголовного дела, а его семья может понести финансовую ответственность перед жертвами афер.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер отметил важность обучения детей цифровой гигиене. По его словам, необходимо не запугивать, а формировать доверительные отношения и прививать базовые принципы кибер- и финансовой грамотности, чтобы ребенок мог правильно среагировать на попытку манипуляции.

О необходимости превентивных мер заявила и уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Если мы не научим детей распознавать угрозы и не обеспечим обратную связь между правоохранителями и школами – мы проиграем битву за будущее, — подчеркнула она.

По итогам совещания власти региона договорились разработать комплексный план защиты детей в цифровом пространстве с участием образовательных учреждений и родительского сообщества.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов, а общее число вовлеченных в такие схемы в России может достигать двух миллионов человек. В 2024 году в Новосибирской области были выявлены более 1100 жителей, на чьи счета поступали похищенные средства. Суммарный ущерб от IT-преступлений в регионе оценивается в 4 миллиарда рублей, при этом остаются нераскрытыми более 11 тысяч эпизодов.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев изъяли 72 млн рублей и 240 банковских карт.