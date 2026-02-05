Поиск здесь...
Искусственный интеллект окажет ментальную поддержку новосибирцам

Дата:

Сервис создан для развлекательных целей и не заменяет консультацию врача при проблемах с психическим состоянием или пережитых травмах

В рамках тарифа РИИЛ, разработанного специально для новосибирской молодежи, цифровая платформа МТС представляет инновационного ИИ-помощника. Молодые люди смогут делиться с ним своими переживаниями и заботами, получать полезные рекомендации по улучшению эмоционального фона, а также расширять знания в сфере психологии. Для подписчиков указанного тарифного плана общение с ассистентом предоставляется безвозмездно и без ограничений.

При обращении с личным вопросом ИИ-ассистент будет стремиться уточнить детали. Например, если начинающий специалист испытывает колебания относительно смены работы и не может принять решение, бот поинтересуется, какие именно аспекты текущей деятельности вызывают истощение и какие изменения желательны. После небольшого обсуждения ИИ определит ключевую проблему, например, отсутствие развития карьеры, и запросит подтверждение правильности понимания. Затем ассистент предложит поэтапное решение, например, порекомендует составить список потенциально интересных компаний и изучить пять подходящих вакансий в течение недели.

Важно отметить, что сервис создан для развлекательных целей и не заменяет консультацию врача при проблемах с психическим состоянием или пережитых травмах. Программа ассистента содержит перечень запретных тем, на которые он не будет отвечать. В подобных ситуациях ИИ-помощник посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для получения профессиональной помощи. Функция «Очистить диалог» позволяет удалить историю переписки, после чего взаимодействие начинается заново.

Erid: F7NfYUJCUneTUx3u5KB6

Реклама. Рекламодатель: ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

