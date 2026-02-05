Поиск здесь...
Право&Порядок

Лжегазовщики, виновные во взрыве многоэтажки в Новосибирске, выплатят 335 миллионов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Эти деньги пойдут на нужды мэрии Новосибирска

Омский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области. С осуждённых фигурантов дела о взрыве на улице Линейной, 39, решено взыскать 335 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в пользу мэрии Новосибирска. Ранее мэрия уже компенсировала ущерб собственникам 57 повреждённых и уничтоженных квартир. Ирину Урбах и Евгения Кавуна из Омска признали виновниками трагедии, в которой в феврале 2023 года погибли 15 человек.

Их осудили за оказание небезопасных услуг, которые привели к гибели людей. Зимой 2023 года Урбах и Кавун, выдавая себя за сотрудников газовой службы, провели незаконный ремонт оборудования в доме. Это вызвало разрушительный взрыв. В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил их к 10 и 10 годам и 3 месяцам колонии. Позже сроки были незначительно уменьшены.

Гражданский иск о возмещении ущерба мэрия Новосибирска направила в Омск, где живут осуждённые. После того как пострадавшим выплатили компенсации из городского бюджета, мэрия Новосибирска потребовала возмещения от виновников.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о мошенничестве застройщика ИЖС на полмиллиарда поступило в суд Новосибирска.

Источник фото: архив, предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд выплаты Взрыв газа на Линейной

1 049
0
0
В трудовой инспекции рассказали, какие новосибирские компании ждут проверки
В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Семейный «вклад»: супруги из Новосибирска помогали мошенникам выкачивать деньги из россиян

Автор: Ольга Кирсанова

Новосибирские силовики пресекли деятельность супружеской пары из Новолугового, которые помогали телефонным мошенникам обирать россиян.

Установлено, что с марта 2025 года муж с женой снимали «конспиративные» квартиры, где устанавливали абонентское коммутационное оборудование — так называемые сим-боксы. С их помощью мошенники выкачивали у жителей России деньги и передавали через криптокошельки в колл-центры на территории Украины.

Читать полностью

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Автор: Оксана Мочалова

Подростки и их семьи всё чаще становятся мишенью для цифровых мошенников. По данным ГУ МВД по региону, в 2025 году несовершеннолетних жителей области вовлекли через интернет в 153 преступления. Этот показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России, особую тревогу вызывают схемы, где детей активно используют в качестве дропперов — для обналичивания похищенных средств.

Статистика, озвученная на совещании в Законодательном собрании Новосибирской области, показывает масштаб проблемы: до 20% таких «обнальных» счетов зарегистрированы на несовершеннолетних.

Читать полностью

ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке

Автор: Оксана Мочалова

Управление ФСБ России по Новосибирской области совместно с прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах пресекли противоправную деятельность сотрудника научного центра «Вектор». Его подозревают в получении взятки и хищении бюджетных средств.

В результате оперативных мероприятий установлено, что заведующий одной из лабораторий центра получил взятку в размере более 4,7 миллиона рублей. Деньги ему передали за проведение исследований биологических проб с нарушением установленного порядка в интересах коммерческой фирмы.

Читать полностью

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Автор: Юлия Данилова

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке Росгвардии задержали восемь человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились в Новосибирска, двое — в Ялте.

По предварительным данным, с 2023 по 2024 год задержанные без лицензии предоставляли юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они учредили не менее 30 фирм-однодневок. Деньги проходили, как оплата услуг или поставка товара.

Читать полностью

Очумелые ручки: жители Новосибирска печатали валюту и торговали фальшивыми долларами

Автор: Ольга Кирсанова

Любовь к американским долларам и жажда приключений обернулась для двух новосибирцев уголовным делом. «Коммерческую жилку» приятели обнаружили в себе 3,5 года назад. Чтобы воплотить мечту в жизнь, они оборудовали в подвале жилого дома одного из них целую типографию: поставили печатные станки и приобрели все сопутствующие «рукоделию» расходники. Спустя короткое время бизнес народных умельцев накрыли доблестные сотрудники регионального УФСБ.

— В июне 2022 года пресечена противоправная деятельность жителей Новосибирска Вячеслава Брюханова и Олега Голдырева, занимавшихся изготовлением и сбытом крупных партий поддельных купюр номиналом 100 долларов США, — сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Читать полностью

В Новосибирске у экс-полицейского хотят изъять имущество на 400 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Заельцовский районный суд Новосибирска принял к производству гражданское дело по иску прокурора Калининского района. Прокуратура требует обратить в доход Российской Федерации имущество бывшего сотрудника органов внутренних дел на сумму более 400 миллионов рублей. Сообщение об этом деле опубликовано на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Исковые требования основаны на результатах проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Согласно позиции прокуратуры, ответчик в период службы в полиции, а также во время руководства муниципальным предприятием Новосибирска нарушал установленные законом запреты, участвуя в предпринимательской деятельности.

Читать полностью
Недвижимость

Пять причин выбрать квартиру в «Расцветай на Учительской»

Общество

В Госдуме предложили рассрочку оплаты отопления для части граждан

Мировые и федеральные новости

Дочь Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Технологии

Искусственный интеллект окажет ментальную поддержку новосибирцам

Общество

В Новосибирске за год выявили почти 6,5 тысяч человек с риском онкозаболевания

Общество

Новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей

Бизнес Недвижимость

Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах

Финансы

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

Недвижимость

Долгострой в Первомайском районе станет современным офисом с торговой галереей

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Общество

В Новосибирской области обрушилась часть крыши новой школы

Финансы

В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Право&Порядок

Лжегазовщики, виновные во взрыве многоэтажки в Новосибирске, выплатят 335 миллионов

Бизнес ПроБизнес

В трудовой инспекции рассказали, какие новосибирские компании ждут проверки

Власть Туризм

Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Власть Город

На строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год

Общество

Новосибирский писатель выпустил детектив об Олимпиаде-80

Общество

Добрая история: подписчики соцсетей скинулись на покупку корма для питомцев пенсионерки

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

