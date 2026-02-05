Лжегазовщики, виновные во взрыве многоэтажки в Новосибирске, выплатят 335 миллионов

Омский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области. С осуждённых фигурантов дела о взрыве на улице Линейной, 39, решено взыскать 335 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в пользу мэрии Новосибирска. Ранее мэрия уже компенсировала ущерб собственникам 57 повреждённых и уничтоженных квартир. Ирину Урбах и Евгения Кавуна из Омска признали виновниками трагедии, в которой в феврале 2023 года погибли 15 человек.

Их осудили за оказание небезопасных услуг, которые привели к гибели людей. Зимой 2023 года Урбах и Кавун, выдавая себя за сотрудников газовой службы, провели незаконный ремонт оборудования в доме. Это вызвало разрушительный взрыв. В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил их к 10 и 10 годам и 3 месяцам колонии. Позже сроки были незначительно уменьшены.

Гражданский иск о возмещении ущерба мэрия Новосибирска направила в Омск, где живут осуждённые. После того как пострадавшим выплатили компенсации из городского бюджета, мэрия Новосибирска потребовала возмещения от виновников.

