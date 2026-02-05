В Новосибирской области обрушилась часть крыши новой школы

В Тогучинском районе Новосибирской области в поселке Репьево обрушилась крыша новой школы. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Под тяжестью снега не выдержала крыша у новой школы в селе Репьево, — отметил очевидец.

На месте происшествия работают пожарные. В региональном управлении МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что при обрушении никто не пострадал.

— Поступило сообщение об обрушении части стропильной системы кровли здания школы в селе Репьево Тогучинского района. Повреждений перекрытий и стен нет, — добавили в ведомстве.

Глава района Сергей Пыхтин рассказал, что кровля здания пострадала во время уборки снега. Это произошло из-за работы сотрудников образовательного учреждения, которые занимались очисткой снега.

— В связи с произошедшим занятия в школе сегодня отменены. Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента. Ситуация находится под моим личным контролем, — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация, — говорится в сообщении СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее в селе находилась ветхая школа, которая постепенно приходила в негодность. В 2022 году был подписан договор на строительство новой школы, стоимость которого составила 430 миллионов рублей. Планировалось завершить работы к 1 сентября 2023 года, но сроки неоднократно сдвигались, как отмечали местные активисты. По информации от властей, школа была официально открыта в ноябре 2025 года.

Новая школа построена в рамках государственной программы Новосибирской области под названием «Развитие образования и создание условий для социализации детей и молодёжи в Новосибирской области».

В сентябре в Татарске обрушилась часть здания средней школы. К счастью, никто не пострадал, так как происшествие случилось в выходной день.

После этого инцидента власти начали массовые проверки всех общеобразовательных учреждений области. Самые серьезные нарушения были выявлены в трех объектах. Это рухнувшая школа в Татарске и школа в Искитимском районе. Как сообщал следственный комитет, здание образовательного учреждения 1961 года постройки находится в аварийном состоянии: отсутствует канализационная система, из-за повышенной влажности в помещениях распространился грибок. Износ строения составляет 100 %.

В Татарске также выявили помещение, где была расположена секция по боксу. Его техническое состояние также не отвечало необходимым требованиям. В итоге эксплуатация объекта была приостановлена, а дети переведены в универсальные секции.

В декабре в райцентре Колывань Новосибирской области рухнула часть здания детской спортивной школы.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске.