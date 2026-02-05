Поиск здесь...
Общество

В Новосибирске за год выявили почти 6,5 тысяч человек с риском онкозаболевания

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Более 1300 случаев рака подтвердили врачи

В прошлом году в ходе плановой диспансеризации среди жителей Новосибирской области выявили 6466 случаев подозрения на рак. Об этом рассказали заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова и главный онколог области Сергей Фурсов.

У 1352 подтвердился диагноз «злокачественное новообразование». В 72 % случаев болезнь обнаружили на первой или второй стадии, что повышает шансы на успешное лечение.

В области под наблюдением онкологов находится более 96 тысяч пациентов. Каждый год в регионе диагностируют около 12 тысяч новых случаев рака. Чаще всего встречаются доброкачественные опухоли кожи, рак молочной железы, простаты и органов дыхания. Большинство больных — люди старше 60 лет.

Врачи отмечают, что увеличение числа ранних диагнозов — это хорошо. Это значит, что больше людей проходят диспансеризацию. Благодаря этому пациенты вовремя получают лечение. Показатели выживаемости в регионе остаются стабильными. Чтобы сохранить здоровье, медики советуют всем проходить ежегодные осмотры. В них входят флюорография, анализ кала на скрытую кровь, дерматоскопия и другие обследования. Если обнаружить болезнь на ранней стадии, шансы на выздоровление или длительную ремиссию очень высоки.

Ранее редакция сообщала о том, что в России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : рак Минздрав Новосибирской области Диспансеризация

Новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей
Искусственный интеллект окажет ментальную поддержку новосибирцам

В Госдуме предложили рассрочку оплаты отопления для части граждан

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести рассрочку по оплате отопления для социально уязвимых групп населения. Он обратился с этой инициативой к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

— Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев, пропорционально каждому месяцу отопительного сезона, для пенсионеров и многодетных семей, — говорится в письме.

Читать полностью

Новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей

Автор: Артем Рязанов

Андрей Глухов из Новосибирска 9 лет коллекционирует антиквариат: дореволюционные лампы, угольные самовары, подсвечники с рогами архара, посуду и статуэтки с глухарями. Всё это размещено в маленькой комнатке.

Коллекция начала формироваться с самовара, который он купил в подарок жене. Изначально новосибирец просто хотел использовать его для чаепитий на даче. Но вскоре знакомые начали интересоваться, где он приобрел этот самовар. Так вокруг самоваров возник настоящий ажиотаж.

Читать полностью

Семейный «вклад»: супруги из Новосибирска помогали мошенникам выкачивать деньги из россиян

Автор: Ольга Кирсанова

Новосибирские силовики пресекли деятельность супружеской пары из Новолугового, которые помогали телефонным мошенникам обирать россиян.

Установлено, что с марта 2025 года муж с женой снимали «конспиративные» квартиры, где устанавливали абонентское коммутационное оборудование — так называемые сим-боксы. С их помощью мошенники выкачивали у жителей России деньги и передавали через криптокошельки в колл-центры на территории Украины.

Читать полностью

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Автор: Оксана Мочалова

Подростки и их семьи всё чаще становятся мишенью для цифровых мошенников. По данным ГУ МВД по региону, в 2025 году несовершеннолетних жителей области вовлекли через интернет в 153 преступления. Этот показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России, особую тревогу вызывают схемы, где детей активно используют в качестве дропперов — для обналичивания похищенных средств.

Статистика, озвученная на совещании в Законодательном собрании Новосибирской области, показывает масштаб проблемы: до 20% таких «обнальных» счетов зарегистрированы на несовершеннолетних.

Читать полностью

В Новосибирской области обрушилась часть крыши новой школы

Автор: Артем Рязанов

В Тогучинском районе Новосибирской области в поселке Репьево обрушилась крыша новой школы. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Под тяжестью снега не выдержала крыша у новой школы в селе Репьево, — отметил очевидец.

Читать полностью

На строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год

Автор: Юлия Данилова

ГКУ «Арена» продлила разрешение на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста до конца 2026 года. Ее протяженность составляет 2490 метров. Дорога является магистральной улицей районного значения. В ценах 2018 года ее строительство оценивалось в 1,36 млрд рублей с НДС.

Первый тендер по объекту был объявлен в 2019 году. Тогда его цена составляла 164 млн рублей. В строительство было включено устройство ливневой канализации на дороге. Желающих строить объект не нашлось.

Читать полностью
