В Новосибирске за год выявили почти 6,5 тысяч человек с риском онкозаболевания

В прошлом году в ходе плановой диспансеризации среди жителей Новосибирской области выявили 6466 случаев подозрения на рак. Об этом рассказали заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова и главный онколог области Сергей Фурсов.

У 1352 подтвердился диагноз «злокачественное новообразование». В 72 % случаев болезнь обнаружили на первой или второй стадии, что повышает шансы на успешное лечение.

В области под наблюдением онкологов находится более 96 тысяч пациентов. Каждый год в регионе диагностируют около 12 тысяч новых случаев рака. Чаще всего встречаются доброкачественные опухоли кожи, рак молочной железы, простаты и органов дыхания. Большинство больных — люди старше 60 лет.

Врачи отмечают, что увеличение числа ранних диагнозов — это хорошо. Это значит, что больше людей проходят диспансеризацию. Благодаря этому пациенты вовремя получают лечение. Показатели выживаемости в регионе остаются стабильными. Чтобы сохранить здоровье, медики советуют всем проходить ежегодные осмотры. В них входят флюорография, анализ кала на скрытую кровь, дерматоскопия и другие обследования. Если обнаружить болезнь на ранней стадии, шансы на выздоровление или длительную ремиссию очень высоки.

