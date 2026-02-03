Видеозапись нотариальных действий с жильем предложили сделать обязательной

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий нотариусов проводить обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Изменения предполагается внести в Основы законодательства РФ о нотариате.

Согласно инициативе, записанные материалы должны будут храниться в архиве в течение определенного срока, который установит Федеральная нотариальная палата по согласованию с Минюстом России. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, «полученные в результате видеофиксации материалы могут послужить доказательствами совершения преступлений».

Авторы инициативы связывают ее необходимость с ростом числа мошенничеств в сфере недвижимости. По их данным, с 2019 года количество таких преступлений превысило 40 тысяч.

— Судебная практика содержит множество примеров, когда, заключая сделки по продаже недвижимости, граждане полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания, — говорится в документе.

Парламентарии отмечают, что многие граждане, особенно пенсионного и предпенсионного возраста, испытывают сложности с прочтением документов мелким шрифтом, могут страдать ухудшением памяти или иными сложностями в восприятии происходящих с ними действий.

Наличие видеозаписи, по мнению законодателей, поможет защитить права таких собственников и станет дополнительным доказательством в суде.

Стоит отметить, что нотариусы в России уже обладают правом вести видеосъемку при совершении нотариальных действий на основании статьи 42 Основ законодательства о нотариате. Однако эта мера сейчас является добровольной, а не обязательной.

В 2023 году, группа депутатов уже вносила на рассмотрение схожий законопроект, который предполагал обязательную видеофиксацию сделок с недвижимостью граждан старше 60 лет. Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел его и направил в правовое управление. Там указали, что статья 42 Основ законодательства РФ о нотариате уже предусматривает право нотариуса использовать средства видеофиксации. В итоге тот законопроект был отклонен.

