«Как будто у нас люди богаче»: пассажиры сравнили цены на воду и еду в аэропортах Новосибирска и Екатеринбурга

Жители Новосибирска в очередной раз обратили внимание на цены в кафе и ресторанах аэропорта Толмачёво. На этот раз поводом стало сравнение двух аэропортов, и оно оказалось не в пользу новосибирского.

Жительница Новосибирска в феврале съездила в Екатеринбург. О своих наблюдениях она рассказала редакции Infopro54.

— Поездка была по делам, и полёты в обе стороны складывались так, что мы с дочерью и в аэропорту Толмачёво, и в аэропорту Кольцово посещали заведения общепита. Я прекрасно знаю, что аэропорт — это особые цены аренды, и потому там всё дороже, чем в городе. Но тут мне стало интересно, почему перекусить в Толмачёво дороже, чем в Кольцово. По моим наблюдениям, разница за обед в кафе на двоих примерно 600–700 рублей. Можно, конечно, заподозрить меня в субъективности и сказать, что ресторан ресторану рознь. Но я решила проверить по заведениям одного бренда. В Толмачёво и Кольцово есть одинаковые рестораны, и если запросить в «2ГИС» данные о среднем чеке, например, в ресторане баварской кухни, то в Толмачёво он составляет 1500 рублей, в Кольцово — около 1000 рублей. Возможно, конечно, что влияет ещё и то, где ресторан находится — в стерильной зоне или нестерильной. Но и другие примеры можно привести, — рассказала жительница Новосибирска Надежда.

Вода, по наблюдениям пассажиров, в аэропорту Новосибирска тоже стоит дороже, чем в аэропорту Екатеринбурга. При этом если в Кольцово цена за бутылку воды почти одинакова во всех торговых точках, то в Толмачёво разница может быть очень существенной.

— Цены на воду — это отдельная история. В Толмачёво нам бутылка 0,5 л обошлась в 200 рублей. Это самый дешёвый вариант, который мне удалось найти. Можно и за 400 рублей купить. Я знаю, что аэропорт предлагает бесплатно пить из фонтанчиков. За это спасибо. Но хотелось взять воду с собой в самолёт. Знаю, что люди предусмотрительные, чуть ли не пустую тару с собой берут и потом в стерильной зоне из фонтанчика набирают. Я о таком подходе не думала, пока вода не понадобилась, и потому воду купила. В екатеринбургском аэропорту вода стоит 160 рублей почти везде. Перед посадкой в самолёт я купила бутылку в вендинговом автомате. Чек у меня есть. Получается, что у нас, в Новосибирске, люди богаче, — говорит собеседница редакции.

Добавим, что оба аэропорта — и Толмачёво, и Кольцово — имеют статус международных. Они сопоставимы по пассажиропотоку и инфраструктуре, но принадлежат разным холдингам.

