У застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сейчас строители нацелены на продажу запасов, а не на запуск новых проектов

Ввод жилья в 2025 году в Новосибирской области составил 2,4 млн квадратов. Это меньше показателей предыдущих лет, но на 15-20% выше потребностей рынка, заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— За минувший год застройщики региона ввели в эксплуатацию квартир на 16% выше среднегодового показателя последних 15 лет и на 50% выше среднегодового ввода за последние 25 лет. При этом численность населения региона почти не изменяется, к 1999 году рост 1,9%, а к 2020 году снижение 0,4%, — констатирует эксперт.

Как результат, по итогам года в моменте на рынке сформировался навес из 74 тысяч непроданных квартир (На июнь 2025 года было 76 тысяч. — Ред.).  По мнению Сергея Николаева, застройщики не станут торопиться со стартом новых проектов, пока не распродадут товарные запасы.

— Отдельные вертикально-интегрированные компании будут стремиться загрузить по максимуму свои производственные мощности, но значительное число застройщиков уйдет с рынка, — уверен аналитик.

Напомним, по данным Минстроя региона, по итогам 11 месяцев 2025 года застройщики Новосибирска продали только 27% квартир в строящихся домах, 44% не реализовано, 29% жилья в новостройках еще не выставлено на продажу.

В 2025 году застройщики региона продали в новостройках 16 393 квартиры общей площадью 783690 кв м. Это на 10,5% меньше, чем в 2024 году. За квартиры строители выручили почти 120 млрд рублей, на 0,84% меньше, чем в 2024. То есть не смотря на падение продаж в объемах в финансовом результате год был не таким уж плохим.

При этом строители получили всего 67 разрешений на возведение многоквартирных домов. Задел на 2025 год составляет 1,66 млн кв метров. На 2027 пока ожидается существенное снижение ввода — разрешения выданы на строительство 974 тысяч кв м, на 2028 — 858 тысяч, на 2029 — 223 тысяч, после 2029 — 589 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что основатель «Краснообск. Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

