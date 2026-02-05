Поиск здесь...
Недвижимость

Долгострой в Первомайском районе станет современным офисом с торговой галереей

Дата:

Многофункциональный комплекс MY STATION — долгожданный проект, который станет деловым центром данной локации

Район с готовым спросом

В Первомайском районе давно не хватало одного простого элемента — современной коммерческой и офисной среды. Район вырос, люди здесь живут и работают, но бизнес-инфраструктура за этим ростом не успела.

MY STATION отвечает именно на этот запрос. Многофункциональный комплекс у железнодорожной станции «Первомайская» встраивается в уже существующий ритм района, где пешеходный и автомобильный потоки обеспечивают стабильный спрос для торговли, сервисов и офисов.

Легко добраться куда угодно

Улица Первомайская — это связующее звено между разными частями города и пригородами. Сюда удобно добираться на автомобиле, общественном транспорте и электричке.

Железнодорожная станция «Первомайская» находится в 50 метрах от комплекса. Электричка до «Речного вокзала» идет 16 минут и позволяет не зависеть от пробок. Рядом расположена остановка наземного транспорта «Баумана». Комплекс MY STATION логично вписан в транспортную систему города, что делает его удобным не только для местных жителей, но и для бизнеса, работающего на более широкую аудиторию.

Коммерция и офисы с раздельными потоками

недвижимость Новосибирска

MY STATION — многофункциональный комплекс, общая площадь проекта — 6634 квадратных метра. Он спроектирован просто и понятно: отдельно — коммерция, отдельно — офисы. Такое решение позволяет разделить потоки, избежать конфликтов между форматами и создать комфортную среду для работы и обслуживания клиентов.

Торговая галерея, которая привлекает внимание

Торговая галерея

Коммерческий блок включает 15 помещений площадью от 56 до 340 квадратных метров. Отдельные входы и панорамные окна делают бизнес заметным. Потолки до 4,3 метра и свободные планировки позволяют адаптировать помещения под торговлю, сервис, медицину или общепит.

Можно объединять блоки или приобрести целый этаж площадью 2263 квадратных метра — редкое предложение для Первомайского района и сильный аргумент для крупного арендатора или сети.

Офисы под штаб-квартиру компании

Офисы под штаб-квартиру компании

Деловой блок MY STATION — пять этажей площадью от 663 до 791 квадратного метра каждый. Продажа осуществляется поэтажно, без дробления на мелкие офисы. Это формирует более зрелую, профессиональную деловую среду.

Свободные планировки позволяют выстроить офис под конкретные процессы компании. При необходимости несколько этажей объединяются под одну организацию — формат, подходящий для штаб-квартиры или крупного подразделения.

Инфраструктура для стабильной работы бизнеса

MY STATION

Для коммерческого проекта важно, чтобы здание было удобным в ежедневной эксплуатации. В MY STATION предусмотрены наземный и подземный паркинги более чем на 90 машиномест. Этого достаточно, чтобы закрыть потребности сотрудников, клиентов и посетителей.

Продуманная схема въездов и выездов экономит время, а система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение закрывают требования к безопасности.

Проект для бизнеса и инвестиций

MY STATION — проект для тех, кто ценит понятные решения. Локация с устойчивым трафиком, минимальная конкуренция, удобная транспортная развязка и формат, рассчитанный на крупные площади. Комплекс выстроен так, чтобы работать стабильно и долго — как для собственного бизнеса, так и для инвестиций.

+ 7 (383) 207-94-62
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 43 стр
https://mystation-nsk.ru/

Erid: F7NfYUJCUneTUx3u5JsR

Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ «ПЕРВОМАЙ». ИНН 5406807700, ОГРН 1205400037765
Иллюстрации предоставлены рекламодателем

Пять причин выбрать квартиру в «Расцветай на Учительской»

Улица Богдана Хмельницкого — одна из самых благоустроенных и красивых улиц Новосибирска. Это место притяжения Калининского района. Район Учительской — просторная площадь с близостью парка «Сосновый бор» и Учительского сквера — сердце района, престижная локация, объединяющая комфорт центра города и близость настоящего бора, с озером и тенистыми аллеями.

1.Удобное расположение «Расцветай на Учительской» — новостройка находится на второй линии от шумной магистрали, рядом с Учительским сквером и сосновым бором.

Читать полностью

Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах

Автор: Оксана Мочалова

Конституционный суд Российской Федерации вынес историческое постановление, которое признает право собственников апартаментов на регистрацию по месту пребывания. Документ, принятый 3 февраля 2026 года, по существу устранил ключевое административное различие между апартаментами и жилыми помещениями в вопросах фиксации места проживания граждан.

Судьи констатировали, что, несмотря на формальный нежилой статус, апартаменты зачастую используются для личных, семейных и бытовых нужд, а постоянное проживание в них законодательно не запрещено. В своем решении КС указал, что действовавший запрет на регистрацию необоснованно ограничивал конституционные права граждан на свободу выбора места пребывания и права частной собственности.

Читать полностью

Дело о мошенничестве застройщика ИЖС на полмиллиарда поступило в суд Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирской области направила в Октябрьский районный суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве частных жилых домов. Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех сотрудников коммерческих организаций. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с июля 2019 по октябрь 2025 года заключали договоры на строительство индивидуальных жилых домов в разных районах Новосибирской области. Строительство домов они домов не завершили.

В деле фигурируют 124 потерпевших, совокупный ущерб составляет более 445 млн рублей.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска ускорили продажи накопленного жилья

Автор: Юлия Данилова

Затоваренность на рынке новостроек Новосибирской агломерации снижается. Пиковых значений она достигала в августе 2025 года — 77 500 непроданных квартир. На начало января нереализованный остаток сократился до 75 500 лотов или на 2,6%.

— Уровень снижения при таких запасах — это «капля в море», но тренд ускоряется, —констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ.

Читать полностью

Видеозапись нотариальных действий с жильем предложили сделать обязательной

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий нотариусов проводить обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Изменения предполагается внести в Основы законодательства РФ о нотариате.

Согласно инициативе, записанные материалы должны будут храниться в архиве в течение определенного срока, который установит Федеральная нотариальная палата по согласованию с Минюстом России. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, «полученные в результате видеофиксации материалы могут послужить доказательствами совершения преступлений».

Читать полностью

Свыше трети новосибирских новостроек являются «небоскребами»

Автор: Юлия Данилова

В портфеле новосибирских застройщиков на дома от 24 этажей и выше приходится 37% возводимых объектов. Об этом сообщили аналитики ДОМ.РФ, изучавшие этажность новостроек в городах-миллионниках России. Новосибирск оказался на пятом месте в стране.

Наибольшая доля «небоскребов» в Уфе (63%), далее идут Москва и Екатеринбург (по 51%), а также Самара (42%).

Читать полностью
