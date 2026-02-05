Долгострой в Первомайском районе станет современным офисом с торговой галереей

Район с готовым спросом

В Первомайском районе давно не хватало одного простого элемента — современной коммерческой и офисной среды. Район вырос, люди здесь живут и работают, но бизнес-инфраструктура за этим ростом не успела.

MY STATION отвечает именно на этот запрос. Многофункциональный комплекс у железнодорожной станции «Первомайская» встраивается в уже существующий ритм района, где пешеходный и автомобильный потоки обеспечивают стабильный спрос для торговли, сервисов и офисов.

Легко добраться куда угодно

Улица Первомайская — это связующее звено между разными частями города и пригородами. Сюда удобно добираться на автомобиле, общественном транспорте и электричке.

Железнодорожная станция «Первомайская» находится в 50 метрах от комплекса. Электричка до «Речного вокзала» идет 16 минут и позволяет не зависеть от пробок. Рядом расположена остановка наземного транспорта «Баумана». Комплекс MY STATION логично вписан в транспортную систему города, что делает его удобным не только для местных жителей, но и для бизнеса, работающего на более широкую аудиторию.

Коммерция и офисы с раздельными потоками

MY STATION — многофункциональный комплекс, общая площадь проекта — 6634 квадратных метра. Он спроектирован просто и понятно: отдельно — коммерция, отдельно — офисы. Такое решение позволяет разделить потоки, избежать конфликтов между форматами и создать комфортную среду для работы и обслуживания клиентов.

Торговая галерея, которая привлекает внимание

Коммерческий блок включает 15 помещений площадью от 56 до 340 квадратных метров. Отдельные входы и панорамные окна делают бизнес заметным. Потолки до 4,3 метра и свободные планировки позволяют адаптировать помещения под торговлю, сервис, медицину или общепит.

Можно объединять блоки или приобрести целый этаж площадью 2263 квадратных метра — редкое предложение для Первомайского района и сильный аргумент для крупного арендатора или сети.

Офисы под штаб-квартиру компании

Деловой блок MY STATION — пять этажей площадью от 663 до 791 квадратного метра каждый. Продажа осуществляется поэтажно, без дробления на мелкие офисы. Это формирует более зрелую, профессиональную деловую среду.

Свободные планировки позволяют выстроить офис под конкретные процессы компании. При необходимости несколько этажей объединяются под одну организацию — формат, подходящий для штаб-квартиры или крупного подразделения.

Инфраструктура для стабильной работы бизнеса

Для коммерческого проекта важно, чтобы здание было удобным в ежедневной эксплуатации. В MY STATION предусмотрены наземный и подземный паркинги более чем на 90 машиномест. Этого достаточно, чтобы закрыть потребности сотрудников, клиентов и посетителей.

Продуманная схема въездов и выездов экономит время, а система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение закрывают требования к безопасности.

Проект для бизнеса и инвестиций

MY STATION — проект для тех, кто ценит понятные решения. Локация с устойчивым трафиком, минимальная конкуренция, удобная транспортная развязка и формат, рассчитанный на крупные площади. Комплекс выстроен так, чтобы работать стабильно и долго — как для собственного бизнеса, так и для инвестиций.