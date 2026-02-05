В Госдуме предложили рассрочку оплаты отопления для части граждан

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести рассрочку по оплате отопления для социально уязвимых групп населения. Он обратился с этой инициативой к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

— Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев, пропорционально каждому месяцу отопительного сезона, для пенсионеров и многодетных семей, — говорится в письме.

Граждане смогут оплачивать услуги в любое удобное время, без ограничений. Депутат уверен, что это вернет социальную справедливость.

С марта 2026 года россияне смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги в любой день месяца. Крайний срок перенесли на 15-е число, чтобы избежать просрочек и штрафов. Это особенно важно для тех, кто получает зарплату позже установленного срока.

