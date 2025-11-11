Ребенку с диагнозом энцефалопатия требуется дорогостоящее лечение

Миша Драчев родился раньше срока, физически развивался нормально. Но к двум годам так и не заговорил, произносил только слоги и несколько простых слов. После перенесенного в три года гриппа он и вовсе замолчал.

— Врачи начали обследовать сына, выявили нарушение функций головного мозга. Мы стали регулярно возить его на реабилитацию по ОМС и к платным специалистам за свой счет. Заметные результаты дала регулярная АВА-терапия и занятия с логопедом. Миша стал спокойнее, научился ждать, сидеть за столом, выполнять задания, показывать буквы и картинки на карточках, чтобы выразить просьбы, также начал лучше понимать речь. В сентябре он пошел в первый класс в центр семейного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но, к сожалению, до сих пор не говорит, — рассказывает мама Миши Александра Сафронкова.

Чтобы развить речь, научить мальчика общаться и высказывать свои желания, врачи советуют продолжать терапию.

— У ребенка энцефалопатия развития с нарушением речи и навыков коммуникации. Он нуждается в комплексной программе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на обучение взаимодействию с семьей и сверстниками, улучшение понимания речи, интеллектуально-речевое развитие, — говорит Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 227 506 рублей. Семья Миши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Сына я воспитываю одна, его отец участия в воспитании не принимает. Прошу у вас помощи! — просит Александра.

Помочь Мише можно по ссылке.