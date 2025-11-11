Cуд обязал новосибирского предпринимателя выплатить компенсацию Dior и Chanel

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске поставил точку в споре между люксовыми парфюмерными брендами и новосибирским предпринимателем. Суд обязал индивидуального предпринимателя Дмитрия К. выплатить компенсации Chanel, Dior и World Branding Mark S.A. за продажу контрафактной парфюмерной продукции. Общая сумма взысканий, с учетом судебных расходов, составила 274 тысячи 700 рублей. Infopro54 изучил материалы дела.

История этого судебного процесса началась еще в 2023 году, когда правообладатели обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании компенсации в размере 650 тысяч рублей. Первоначально суд удовлетворил требования лишь частично, взыскав по 10 тысяч рублей с предпринимателя в пользу каждого истца.

— Снижая размер денежной компенсации ниже заявляемого истцом размера (по 2000 руб. за каждое нарушение исключительного права на товарный знак) суд первой инстанции учел, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке. Ответчиком введен в гражданский оборот очевидно неоригинальный контрафактный товар престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие, отсутствие доказательств грубого нарушения ответчиком прав истцов, а также сведений о неоднократном и систематическом нарушении ответчиком исключительных прав истца, — говорится в материалах дела.

Однако Суд по интеллектуальным правам отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение, указав на недостаточную мотивировку в части анализа товарных знаков и определения количества нарушений. При повторном рассмотрении были уточнены некоторые факты. Так, в части количества контрафактной продукции было указано следующее: ИП реализовывал контрафактные товары, маркированные товарными знаками «Chanel» в количестве 22 штук, «Dior» — в количестве 10 штук, «Montale» — в количестве 18 штук, «Givenchy» — в количестве двух штук. С предпринимателя были взысканы следующие суммы: 20 тысяч рублей в пользу Chanel, 26 тысяч рублей —Dior и 4 тысячи рублей — World Branding Mark S.A.

Несогласные с таким вердиктом правообладатели и их представители подали апелляционную жалобу, требуя взыскать первоначально заявленные 650 тысяч рублей. Апелляционный суд, тщательно изучив материалы дела, встал на сторону истцов, но удовлетворил их требования не в полном объеме. Судьи указали, что снижение компенсации ниже установленного Гражданским кодексом минимума в 10 тысяч рублей за каждое нарушение является исключительной мерой и требует веских оснований. Таких оснований, по мнению суда, предприниматель не представил. Более того, было установлено, что ответчик ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

В итоговом постановлении апелляционная инстанция значительно увеличила размер компенсаций. Теперь предприниматель обязан выплатить Chanel 100 тысяч рублей (по 10 тысяч за каждое из 10 нарушенных товарных знаков, включая «Chanel №5», «Coco mademoiselle» и «Bleu de Chanel»). В пользу Dior взыскано 130 тысяч рублей (за 13 товарных знаков, таких как «Sauvage», «J’adore» и «Poison»). World Branding Mark S.A. получит 20 тысяч рублей за два нарушения. Помимо этого, с предпринимателя взысканы судебные издержки компаний на общую сумму 44 700 рублей. Таким образом, финальная сумма выплат для новосибирского бизнесмена оказалась почти в десять раз выше, чем по решению суда первой инстанции.

Данное решение Седьмой арбитражный апелляционный суд вынес в июне 2025 года. У ответчика было два месяца на подачу кассационной жалобы. В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области на момент подготовки материала отсутствовали данные об обжаловании решения в порядке кассационного производства.

