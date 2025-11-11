Статус аварийных получили свыше 900 многоквартирных домов Новосибирской области

В регионе растет количество объектов жилой недвижимости, которые относятся к аварийным. По сравнению с 2024 годом, в 2025 этот реестр пополнился на 2,5%. Как сообщили в управлении Росреестра по Новосибирской области, сейчас в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 7 078 аварийных квартир и 919 многоквартирных домов. Ранее в списке было 7804 аварийных объектов недвижимости (896 многоквартирных домов, 6 698 квартир).

В управлении напомнили, что работа по оперативному внесению сведений в реестр недвижимости об аварийности в регионе проводится уже три года. В октябре Новосибирская область вошла в число 23 регионов России — участников программы по расселению аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках программы столица Сибири получит 312 млн рублей на переселение 394 человек из помещений общей площадью 7,6 тысяч кв. метров.

По данным МинЖКХ, 2026 году планируется расселить пять аварийных домов, расположенных в Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске.

Напомним, ранее Новосибирская область досрочно (на 1 год и 8 месяцев раньше срока) завершила реализацию федерального проекта по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. По данным регионального правительства, с 2019 года из аварийного жилья площадью более 136 тыс. кв. метров удалось переселить более 9 тысяч человек. За время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» (с 2019 года) регион получил из федерального бюджета 4,7 млрд рублей.

В начале 2024 года Новосибирск подал заявку на расселение 293 ветхих и аварийных домов в Мин ЖКХ РФ. Речь шла о домах, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Стоимость этой программы расчетно составляла 12-13 млрд рублей (40-45 млн рублей на один дом), причем 90% от этой суммы финансирует федеральный бюджет. Всего в Новосибирске статус аварийных на тот момент имели 483 дома.

Ранее редакция сообщала, что жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году. А жители дома на улице Мира не могут добиться признания дома аварийным.