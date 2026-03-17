Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Объем выдач потребительских кредитов в регионах присутствия Сибирского банка Сбера превысил 31 млрд рублей в первые два месяца 2026 года. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше половины этого объема приходится на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А наиболее высокие темпы роста зафиксированы Томской области и Хакасии.

При этом общий объём задолженности по данным на 1 марта 2026 года сократился во всех регионах Сибири на 10-13% год к году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Подать заявку и рассчитать кредитный потенциал можно прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Процентная ставка и ежемесячный платеж рассчитываются автоматически. Для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, предусмотрена скидка как на потребительское кредитование, так и на ипотеку».

