Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с диагнозом ДЦП

Искусственная вентиляции легких, переливание крови – так началась жизнь Вани Евсюкова. Мальчик родился раньше срока, перенес кровоизлияние в мозг, на неделю попал в реанимацию, выписали его только в месяц. В развитии он сильно отставал, в год врачи диагностировали детский церебральный паралич.

— Я стараюсь все делать, чтобы сын развивался: с Ваней занимались невролог, логопед, психолог, массажист, инструктор лечебной физкультуры, ему провели несколько операций. Мы пробуем новые методы терапии, и лечение в комплексе дает результаты: Ваня может сидеть, стоять с опорой или поддержкой, сам умывается, ест ложкой, учится одеваться. Многому сына научили в новосибирском медцентре «Кругозор»: он начал понимать речь, произносить отдельные звуки и слоги, выражать просьбы с помощью карточек и жестов, считать до десяти. Второй год сын учится в коррекционной школе по индивидуальной программе, — рассказывает мама Вани Марина Щербак.

Неврологи рекомендуют продолжать восстановительное лечение: чтобы результаты были стабильными, нужно постоянно работать над двигательной активностью и речью.

— У Вани детский церебральный паралич, он нуждается в восстановительном лечении и коррекционных занятиях по интенсивной программе. Задачи – совершенствование навыков стояния у опоры, самостоятельного передвижения с ходунками, формирование бытовых умений, развитие речи и навыков альтернативной коммуникации, — говорит Наталья Пойда, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 227 733 рубля. Семья Али не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить интенсивный курс реабилитации я не в силах: сыновей двое, старший еще студент, а за Ваней нужен постоянный уход – живем на социальные выплаты. Помогите, пожалуйста! — просит Марина.

