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Авто

В Новосибирске сократилось предложение машин с пробегом

Автор: Артем Рязанов

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Четверть выставленных на продажу лотов приходится на сегмент стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей

На вторичном авторынке Новосибирской области фиксируется оживление спроса — после периода охлаждения в 2025 году покупатели вновь активнее интересуются машинами с пробегом. По данным сервиса Авто.ру, с января по май 2026 года просмотры объявлений выросли на 14%.

При этом объём предложения в мае сократился на 12% по сравнению с январём. На фоне снижения количества доступных автомобилей средняя цена машины с пробегом в регионе поднялась на 6,5% и достигла 1,54 миллиона рублей. Речь идёт об авто возрастом порядка 13,5 лет с пробегом около 190 тысяч километров.

Структура рынка выглядит следующим образом: 26% объявлений приходится на сегмент стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а 22% спроса сосредоточено в ценовой категории от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Среди моделей, вызывающих наибольший интерес у пользователей, лидируют проверенные иномарки — Toyota Corolla, Toyota Camry, Lexus RX, Toyota Land Cruiser Prado и Range Rover. При этом заметным трендом стало укрепление позиций китайских марок в сегменте автомобилей не старше 15 лет: доля таких машин к началу июня достигла 8%, тогда как рост этого сегмента стартовал чуть больше года назад.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : рост цен автомобиль

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В Новосибирск стало приезжать больше командировочных

Страховщики годами отказывались сотрудничать с компаниями мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

«Дорожно-эксплуатационные организации» Новосибирска были вынуждены покупать страховые полисы ОСАГО через брокера, переплачивая за них. Это выяснилось в ходе проверки деятельности «ДЭУ №3» и «ДЭУ №4» за 2022-2024 годы, которую провели аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирска.

— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

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Рынок автокредитования в Новосибирской области закрепляет рост

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская область сохранила положительную динамику в сфере автокредитования. Регион занял 21-е место в общероссийском рейтинге по объёму выдач.

По данным Объединённого Кредитного Бюро за май 2026 года, число выданных автокредитов составило 1 507 единиц, что на 2% больше по сравнению с апрелем.

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Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске

Удорожание строительных материалов, дефицит рабочей силы, рост себестоимости проектного финансирования при высокой ключевой ставке уверенно подталкивают цены на недвижимость вверх. Несмотря на падение спроса, заметно дорожают ни только жилые помещения, но машино-места. И, если еще два года назад за три миллиона рублей можно было купить полноценную однокомнатную квартиру на окраине Новосибирска, то сейчас за эту сумму реально приобрести только чуть более десяти квадратных метров для автомобиля. Об этом Infopro54 рассказал руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Артем Вонарха.

— Последнее время наметилась такая тенденция, что машино-место приобретают в основном покупатели недвижимости в элитных жилых комплексах. То есть люди с достаточно высоким доходом, у которых есть средства на дорогую квартиру. Для них машино-места является естественным дополнением к жилью, — говорит эксперт.

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Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске преобразуют автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирска в муниципальную систему «АИСП». Такое решение принято в мэрии города.

В задачи «АИСП» входит:

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Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО.  По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

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Число ДТП с участием детей резко выросло в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Тревожная статистика дорожно-транспортных происшествий за 2025 год зафиксирована в Новосибирской области. Прежде всего, речь идет о росте аварий с участием несовершеннолетних.

Как следует из данных информационного-аналитического обзора Научного центра БДД МВД России:

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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В Новосибирске сократилось предложение машин с пробегом

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