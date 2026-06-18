В Новосибирске сократилось предложение машин с пробегом

На вторичном авторынке Новосибирской области фиксируется оживление спроса — после периода охлаждения в 2025 году покупатели вновь активнее интересуются машинами с пробегом. По данным сервиса Авто.ру, с января по май 2026 года просмотры объявлений выросли на 14%.

При этом объём предложения в мае сократился на 12% по сравнению с январём. На фоне снижения количества доступных автомобилей средняя цена машины с пробегом в регионе поднялась на 6,5% и достигла 1,54 миллиона рублей. Речь идёт об авто возрастом порядка 13,5 лет с пробегом около 190 тысяч километров.

Структура рынка выглядит следующим образом: 26% объявлений приходится на сегмент стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а 22% спроса сосредоточено в ценовой категории от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Среди моделей, вызывающих наибольший интерес у пользователей, лидируют проверенные иномарки — Toyota Corolla, Toyota Camry, Lexus RX, Toyota Land Cruiser Prado и Range Rover. При этом заметным трендом стало укрепление позиций китайских марок в сегменте автомобилей не старше 15 лет: доля таких машин к началу июня достигла 8%, тогда как рост этого сегмента стартовал чуть больше года назад.