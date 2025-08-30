Рекламодателям

Роспатент, Минэкономразвития и Новосибирская область подписали соглашение

  • 30/08/2025, 08:00
Речь идет о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство экономического развития РФ и Правительство Новосибирской области подписали второе трёхстороннее соглашение о взаимодействии в развитии сферы интеллектуальной собственности. Документ подписан в рамках XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025».

Подписи под соглашением поставили первый заместитель Министра экономического развития РФ Максим Колесников, руководитель Роспатента Юрий Зубов и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Роспатент совместно с Минэкономразвития и администрациями регионов с 2019 года заключает трёхсторонние соглашения о взаимодействии в вопросах внедрения в деятельность региона Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Первое соглашение с Новосибирской областью было подписано в сентябре 2021 года.

— Новосибирская область — один из первых регионов, с которым мы подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере ИС. Всего такие соглашения действуют в 15 регионах страны, и они дают свои результаты. Например, в Новосибирской области количество договоров о коммерциализации патентов увеличилось на 25%. В Татарстане на 8% выросло число заявок на изобретения и полезные модели, а в Мордовии — на 51%. Такое сотрудничество позволяет повысить эффективность работы по выстраиванию инфраструктуры управления ИС в регионе, — заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

В рамках соглашения Роспатент оказывает региону методическую и практическую помощь по вопросам создания, правовой охраны, учёта, вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, а также по вопросам патентно-информационного обеспечения.

— Новосибирская область — в числе лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ. Мы – в первой десятке регионов с наибольшим значением коэффициента изобретательской активности без учёта полезной модели, 6 место, по количеству поданных заявок на изобретения, 6 место, 1 место в рейтинге регионов в СФО. Наш регион один из первых в стране заключил трёхстороннее соглашение с Роспатентом и Минэкономразвития, таким образом закрепив работу с интеллектуальной собственностью в новом формате. Сегодня мы актуализировали  трёхстороннее соглашение, обновив показатели с учётом задач, поставленных для достижения национальных целей, — отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Кроме того, Роспатент помогает в создании и развитии центров поддержки технологий и инноваций, организации и проведении конференций, семинаров, выставок и других профильных мероприятий. Отдельное внимание уделяется развитию региональных брендов.

Подписанные с регионами соглашения — важный инструмент реализации государственной политики в области интеллектуальной собственности. Их цель – превратить результаты научных исследований и разработок в реальные активы, которые стимулируют экономический рост и повышают конкурентоспособность не только отдельных предприятий, но и всей страны, считает Максим Колесников.

— Основная задача таких соглашений — создавать благоприятные условия для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности. Также они помогают повышать эффективность целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности. Эта работа напрямую способствует достижению технологического лидерства.

Благодаря соглашениям регионы могут эффективнее формулировать свои стратегические задачи, работать с кадрами, поддерживать бизнес, стимулировать продвижение региональных брендов, увеличивать объем инвестиций в наукоемкие технологии, активнее превращать результаты научных исследований и разработок в успешные коммерческие продукты, — отметил он.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
