Фестиваль «ТехноАрт» стартовал в Новосибирске

  • 29/08/2025, 19:30
В историческом центре Новосибирска начался крупнейший за Уралом фестиваль науки и искусства

До конца недели в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+)в Новосибирске состоится более 30 мероприятий: завтраки с учеными, научно-популярные лекции и кинопоказы, квиз, экскурсии, эксперименты с ИИ, концерты звезд и многое другое.

Каждый день фестиваля посвящен отдельному виду искусств: музыке, архитектуре, танцу, кино и театру — и их взаимодействию с наукой.  Главная тема «ТехноАрта» в этом году — использование искусственного интеллекта в науке и творчестве. Улица Ленина на три дня стала пешеходной, мероприятия начинаются в 11 утра.

— Проект «ТехноАрт» позволил превратить центральную улицу города в масштабную открытую лабораторию и арт-пространство, буквально выводя науку из закрытых павильонов, используя городскую среду с высокой проходимостью для прямого диалога с аудиторией. Такого плотного, смелого и органичного переплетения научной и культурной программ на одной открытой площадке в сердце города еще не было, — рассказала исполнительный директор Фонда содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области Анастасия Ивашина.

Первый день фестиваля стартовал с нейрозарядки, направленной на повышение активности мозга через физические упражнения. Затем состоялся уже традиционный формат «ТехноАрта» — «Полезные завтраки», где эксперты науки, технологий, медицины и творчества обсудили, можно ли с помощью искусственного интеллекта прогнозировать успехи и провалы в этих сферах и получится ли у ИИ стать полноценным автором культурных объектов.

— Радует, что такой масштабный фестиваль поднимает тему искусственного интеллекта на широкую аудиторию. Нейросети — это важный инструмент будущего, который не заменяет человека, а расширяет границы возможного в любых сферах. Например, мы планируем использовать ИИ в работе с синхротроном СКИФ — это очень сложная и полезная научная установка. Она поможет ученым из разных областей создавать новые материалы, синтезировать лекарства, изучать процессы, невидимые глазу, и многое другое, — поделился старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, заведующий отделом ускорительных систем ЦКП «СКИФ» и один из экспертов «Полезного завтрака» Григорий Баранов.

Ежедневно на фестивале посетители смогут поучаствовать в паблик-токах и лекциях от экспертов научной и культурной среды, послушать киноразборы, где ученые с точки зрения законов науки проанализируют известные фильмы, такие как «Марсианин» или «Гостья из будущего». А представители Информационного центра по атомной энергии представят проект «Наука в мемах», предложив гостям в режиме реального времени разобрать их любимые мемы с научной точки зрения. Также новосибирцев ждет выставка высших учебных заведений Новосибирска, шахматные турниры, вечерние научно-популярные кинопоказы. С помощью QR-кода зрители попадут на виртуальную экскурсию «Новосибирск. Конструктивизм», где увидят, как бы выглядели известные места города, если бы продолжилась застройка в стиле конструктивизма. Оживить их помогли нейросеть и архитектор Егор Филиппов. В продолжение этой темы Туристско-информационный центр Новосибирска будет проводить реальные экскурсии по знаковым зданиям, связанным с конструктивизмом, в том числе в музей известного инженера Юрия Кондратюка.

—  «ТехноАрт» уже второй год подряд наглядно показывает, что научная и культурная среда не просто сосуществуют, они помогают друг другу развиваться. Наука дает нам знания, искусство — вдохновение, а в их диалоге рождаются важные открытия и творческие эксперименты. И мы хотим вдохновить на них всех новосибирцев, — рассказал директор культурной программы фестиваля Никита Гирин, Креативное бюро «Энгиро».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главная тема фестиваля — искусственный интеллект — будет представлен на «ТехноАрте» в разных форматах. 29 августа гостей ждет научно-музыкальный квиз с вопросами, сгенерированными нейросетью, и музыкальный батл, во время которого популярные музыкальные произведения по очереди исполнят нейросеть и кавер-группа, а зрители решат, кто справился лучше.

Во второй день — 30 августа — можно будет увидеть научное шоу в стиле КВН «Как вам моя наука?», где ученые разных специальностей расскажут о своей сфере, соревнуясь в экспромте и остроумии. Впервые в Новосибирске состоится «Фиджитал танцевальная битва» — формат, в котором профессиональные танцоры сначала будут соревноваться с цифровой приставкой, а потом выйдут на реальную битву друг с другом.

31 августа будет посвящен кино и театру. Зрители получат уникальную возможность стать соавторами пьесы, текст и декорации к которой нейросеть создаст у них на глазах, а прочитают со сцены актеры театра «Глобус». А для подготовки к реальному, а не виртуальному учебному году все желающие смогут написать под диктовку текст «Память детства» от писательницы Марины Москвиной в рамках Тотального диктанта.

По вечерам на сцене «ТехноАрта» пройдут выступления музыкальных гостей — шоумена, телеведущего и рок-исполнителя Александра Пушного, джазовой певицы Варвары Убель, музыкантов Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии, которые исполнят мировые рок-хиты на народных инструментах. Завершится фестиваль концертом российской инди-поп группы «Обе две».

— Люблю выступать в Новосибирске, это мой родной город, а «ТехноАрт» уже стал родным фестивалем — здесь я выступаю во второй раз. Так как я родился в Академгородке и учился в НГУ на физическом факультете, наука окружала меня с детства, и эта атмосфера сделала меня музыкантом. Поэтому я отлично знаю, как любовь к науке порождает тягу к творчеству, — поделился музыкант Александр Пушной.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Фото предоставлено пресс-службой форума Технопром.

