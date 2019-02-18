Россельхозбанк и РЭЦ помогут аграрному экспорту

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнёв заключили соглашение о взаимодействии в рамках акселерационных программ для производителей российского агропромышленного комплекса. Церемония подписания состоялась на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Соглашение закрепляет намерения сторон разрабатывать и реализовывать совместные проекты для российских экспортеров АПК во исполнение задач, поставленных указом президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Программа акселерации включает в себя подготовку экспортно ориентированных предприятий к выходу на внешние рынки на основании индивидуального плана роста с помощью комплекса мер, в том числе консалтинга, обучения, помощи в поиске рынка и покупателей, сопровождения до заключения экспортного контракта. Уникальность экспортного акселератора аграрных проектов состоит в сочетании экспертизы специалистов РСХБ и РЭЦ.

— Сельхозтоваропроизводители нуждаются не только в средствах, но и в компетентном партнере, который обеспечит им пошаговую навигацию в сфере внешнеэкономической деятельности. Сегодня Россельхозбанк и РЭЦ договорились о совместной работе по внедрению бизнес-акселератора в аграрной сфере. Объединив инструменты господдержки, предложения РЭЦ и экспертизу РСХБ, мы создадим своего рода лабораторию, где каждому аграрию, в зависимости от специфики и масштабов его бизнеса, будет предложен понятный алгоритм выхода на международные рынки. Перспективные проекты смогут претендовать на долгосрочное партнерство с РСХБ, — подчеркнул председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. — С точки зрения экспортных успехов сектор АПК является одним из лучших – 25,7 млрд долларов по итогам 2018 года. Разработанная Российским экспортным центром методология экспортной акселерации позволит совместно с коллегами из Россельхозбанка расширить число компаний-экспортеров сектора АПК, сделать наши инструменты поддержки еще доступнее, а выход на внешние рынки – проще и комфортнее. Очень важно, чтобы увеличивалась доля компаний, чья продукция имеет высокую степень переработки, – отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнёв.

По итогам 2018 года объем обслуживаемой Банком внешнеэкономической деятельности увеличился на 22% и превысил 7,3 млрд долларов, свыше 6,8 тысяч компаний выбрали РСХБ в качестве делового партнера. На 1 января 2019 года кредитный портфель РСХБ по клиентам-экспортерам составил 473 млрд рублей, из них 128 млрд рублей – в сфере АПК.

Фото: пресс-служба банка