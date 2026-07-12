Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Дата:

Собственники не готовы снижать арендные платежи

Витрины на центральных улицах Новосибирска освобождаются одна за другой, а на темных окнах появляются объявления об аренде, которые могут не снимать месяцами. Пустующие коммерческие помещения на первых этажах встречаются в большинстве зданий, расположенных на центральных магистралях города и уже перестали удивлять местных жителей. О том, что происходит на рынке коммерческой недвижимости столицы Сибири Infopro54 рассказали эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

— Коммерческая недвижимость — первый индикатор макроэкономического шторма. Высокая ключевая ставка ЦБ парализовала кредитные потоки и ударила по МСБ, который не получает системной господдержки. В условиях падающей ликвидности и роста налоговой нагрузки арендаторы сворачивают деятельность — отсюда и рост пустующих витрин, — уточнил управляющий брокер агентства Алексей Малов.

Востребованность коммерческой площади по-прежнему напрямую зависит от ее расположения.

— Расположение — это железный закон коммерции. В этом сегменте цена всегда следует за трафиком и транспортной доступностью. Правильная точка на карте может нивелировать общерыночное падение, а ошибка с локацией сделает объект невостребованным даже в период бума, — добавил эксперт.

При этом брокер по коммерческой недвижимости агентства недвижимости «Жилфонд» Дмитрий Первухин уверен, что картина в центре города (ул. Ленина, Красный проспект, Советская) обманчива.

— Стрит-ритейл в целом находится в ступоре, а традиционный формат «магазин у дороги» переживает кризис жанра. Ставки аренды здесь упали за год-полтора ориентировочно на 15–20%, но собственники зачастую держат номинальный ценник, предпочитая простой дисконту. Реальная доходность таких объектов сжимается. В офисах же пустуют в основном низкокачественные «кабинеты» в перестроенных квартирах и старых АБК. В то же время качественные бизнес-центры класса B+ и выше имеют заполняемость, близкую к норме, но достигнутую ценой серьезных уступок по деньгам, — говорит брокер.

Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска замер в инвестиционной фазе. Арендаторы переезжают из центра в поисках скидок 15–20%, а застройщики практически перестали закладывать новые чисто коммерческие объекты, переориентируясь на сервисные форматы в жилых комплексах, добавляет эксперт.

— Чтобы заполнение пустующих площадей началось, собственникам в центре придется решиться на снижение ставок до уровня рынка спальных районов, — уверен собеседник редакции.

Несмотря на нарастающие трудности, спрос на коммерческую недвижимость все же остается.

— Снижение, конечно, есть. Но оно перетекло, а не исчезло. Я бы не говорил о тотальном обвале спроса, скорее о его перераспределении. Так, на рынке аренды он сместился в сторону помещений «в белую коробку» малого формата (15–50 кв. м). Крупные блоки (от 300 кв. м) практически неликвидны без дисконта в 20–30% от докризисных ставок, — пояснил эксперт.

Номинальные ставки в рублях в качественных объектах зафиксированы или даже подросли на уровень инфляции в рамках индексации. Реальные же ставки (с учетом арендных каникул, отделки в подарок и скидок) снизились на 10–15%, добавил он.

— Если говорить о перспективах арендного бизнеса, то для собственников прогноз на год не очень позитивный и если коротко, то это ротация и дисконт. Центр продолжит переформатироваться под сервисные услуги, общепит быстрого питания и пункты выдачи заказов. Ставки аренды в «пустующих грязных» слотах будут падать до тех пор, пока не сравняются с ценником в спальных районах. Наступит равновесие, — резюмирует Дмитрий Первухин.

Ранее редакция писала о том, что буквально за один месяц в Новосибирске закрылись девять ресторанов и кафе. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

 

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : коммерческая недвижимость аренда

134
0
0
Предыдущая статья
Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

Читать полностью

Проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова вышел на Алтай

На Алтае открылся филиал проекта BEERMAN, созданного новосибирским ресторатором Денисом Ивановым.  Заведение расположено в отеле Cosmos Stay Altay. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Запуск нового ресторана в рамках комплекса Cosmos Stay Altay Katun станет значимым шагом в развитии нашего бренда, демонстрируя возможности франчайзинговой модели, которая сочетает в себе узнаваемый стиль, стандарты кухни и адаптацию к местной специфике, — заявили в компании.

Читать полностью

В парке наукограда Кольцово построят новый пункт проката лыж

Автор: Юлия Данилова

МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» объявило тендер на выбор подрядчика для выполнения работ по подготовке и установке нестационарного объекта пункта проката на территории парка. Судя по проекту, речь идет о пункте проката лыж. Его предполагается сделать двухэтажным

Стартовая цена контракта составляет почти 19,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца октября 2026 года. Создание объекта финансируется за счет субсидии из бюджета наукограда.

Читать полностью

Почти каждая пятая компания Новосибирска готова принимать на работу подростков

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске 18% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 8% — на работу, а еще 10% — только на стажировку. Наиболее активно с этой категорией соискателей работает крупный и средний бизнес, который имеет больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 26%, среди предприятий малого бизнеса — только 11%, констатировали аналитики сервиса SuperJob.

Самыми востребованными у подростков специальностями. Которые чаще всего фигурируют в резюме, являются:

Читать полностью

В июне средний чек на велосипеды в Новосибирской области вырос на четверть

Автор: Оксана Мочалова

В июне 2026 года средняя стоимость взрослого велосипеда в Новосибирской области выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 16 419 рублей. Электросамокаты также подорожали — на 12%, до 23 494 рублей, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Одновременно с этим аналитики зафиксировали снижение количества покупок: продажи велосипедов упали на 3%, а самокатов — на 2%.

Читать полностью

АЗС Новосибирска готовятся к продаже топлива класса «Евро-3»

Автор: Артем Рязанов

Участники топливного рынка Новосибирской области готовятся к появлению на АЗС топлива класса «Евро-3». Разрешение о его продаже в стране в начале июля подписал президент России Владимир Путин. На сегодняшний день на заправках города такого продукта пока нет.

— Внедрение нового класса топлива напрямую связано со стабилизацией топливного рынка страны, — отмечает Сергей Лацких, руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Бизнес Власть Общество

Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Бизнес

Проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова вышел на Алтай

Бизнес Общество

В парке наукограда Кольцово построят новый пункт проката лыж

Авто Общество

На Алтае турфирмы начали подвозить топливо автопутешественникам

Власть Общество

Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками

Общество

Счета за электричество у новосибирцев выросли вдвое из-за жары и кондиционеров

Авто

Автопроизводителей обязали предоставлять технические данные для ремонта машин

Бизнес ПроБизнес

Почти каждая пятая компания Новосибирска готова принимать на работу подростков

Бизнес Общество

В июне средний чек на велосипеды в Новосибирской области вырос на четверть

Общество

Отмена домашних заданий для новосибирских первоклассников нагрузит родителей

Авто Бизнес Общество

АЗС Новосибирска готовятся к продаже топлива класса «Евро-3»

Бизнес

Новосибирские заказчики «режут» бюджеты на мероприятия

Бизнес Недвижимость Общество

Аренда загородных домов в Новосибирской области выросла на 16% за полгода

Бизнес Власть Общество

Участникам СВО в Новосибирске помогут выйти на потенциальных работодателей

Общество

Список открытых пляжей в Новосибирске опубликовали спасатели

Недвижимость

250 миллиардов рублей инвестиций: почему сейчас самое важное время для вложений в Шерегеш

Власть Общество Финансы

Новая 100-рублёвая купюра появится в кошельках новосибирцев

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь

Онлайн-семинар: "Стрессоустойчивый предприниматель и бухгалтер: как не сломаться в период изменений"

Онлайн-семинар: "Как правильно взаимодействовать с государством, чтобы масштабировать свой бренд и усилить влияние на рынке"

Онлайн-семинар: «Продвижение бизнеса в эпоху искусственного интеллекта: адаптируйся или проиграешь»

Онлайн-семинар: "Как начать правильно делегировать, чтобы потом не тушить пожары"

Онлайн-семинар: Мастер-класс "Пиррова победа: как посчитать эффективность бизнеса?"

Онлайн-семинар: "Ассертивность предпринимателя: как отстаивать свои интересы в переговорах и не выгорать"

Онлайн-семинар: "ЭТрН (электронная транспортная накладная) — что это значит для бизнеса и как к этому правильно подготовиться"

Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности