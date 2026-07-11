В июне средний чек на велосипеды в Новосибирской области вырос на четверть

В июне 2026 года средняя стоимость взрослого велосипеда в Новосибирской области выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 16 419 рублей. Электросамокаты также подорожали — на 12%, до 23 494 рублей, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Одновременно с этим аналитики зафиксировали снижение количества покупок: продажи велосипедов упали на 3%, а самокатов — на 2%.

— В июне на рынке велосипедов и средств индивидуальной мобильности сохранился тренд на премиализацию: взрослые модели подорожали, а число покупок слегка сократилось. Потребители всё чаще отдают предпочтение более дорогим, комфортным и качественным моделям, — отметили эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Несмотря на некоторое охлаждение спроса, велосипеды и самокаты остаются крайне востребованным видом транспорта и отдыха у новосибирцев.

В регионе ежегодно становится больше велосипедистов. Для них проложены сотни маршрутов на любой вкус: от коротких прогулок по Заельцовскому парку до многодневных экспедиций вокруг Обского моря. Кроме того, обсуждается возможность встраивания арендных самокатов в мультимодальные транспортные цепочки, чтобы жители могли комбинировать поездки на СИМ с общественным транспортом.

Ранее редакция сообщала, что нейросеть учат ловить самокатчиков на перекрестке в Новосибирске.