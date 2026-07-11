АЗС Новосибирска готовятся к продаже топлива класса «Евро-3»

Участники топливного рынка Новосибирской области готовятся к появлению на АЗС топлива класса «Евро-3». Разрешение о его продаже в стране в начале июля подписал президент России Владимир Путин. На сегодняшний день на заправках города такого продукта пока нет.

— Внедрение нового класса топлива напрямую связано со стабилизацией топливного рынка страны, — отмечает Сергей Лацких, руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области.

По его словам, для внедрения этого вида топлива в регионе потребуется оптимизация топливных парков на АЗС. В частности, Лацких заявил, что новое топливо будет храниться отдельно и не будет смешиваться с топливом класса «Евро-5». По словам эксперта, в Новосибирской области возможно создание специальной дорожной карты с точками реализации «Евро-3». Эта информация будет размещаться на официальных сайтах компаний-нефтетрейдеров, а также на АЗС.

Продукция такого рода, предполагает Сергей Лацких, будет иметь обязательную маркировку, а сертификаты качества будут публиковаться на информационных порталах и стендах АЗС региона. Это позволит потребителям Новосибирской области осознанно подходить к выбору топлива.

Специалист предостерегает автовладельцев региона от использования несертифицированных присадок для топлива, поскольку их применение может привести к серьёзным последствиям: нарушению работы двигателя, повреждению топливной системы и даже выходу автомобиля из строя. Он подчёркивает, что повышение октанового числа должно производиться исключительно на нефтеперерабатывающих заводах в соответствии с отраслевыми нормативами.

Сергей Лацких рекомендует ознакомиться с циклом репортажей на сайте ассоциации, которые были подготовлены совместно с Народным фронтом. В видеоматериалах подробно освещается путь топлива от нефтебазы до топливного бака автомобиля в Новосибирской области, а также содержится информация о необходимой документации, которую водитель может затребовать на автозаправочных станциях региона и ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при проверке документов.

— В текущих условиях лучше всего заправляться на сетевых АЗС Новосибирской области, где тщательно следят за качеством топлива и не допускают использования горючего сомнительного происхождения, — рекомендует специалист.

Напомним, до конца 2026 года нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам разрешено выпускать на внутренний рынок бензин с содержанием серы до 150 мг/кг. Для сравнения, действующий экологический стандарт «Евро-5» допускает всего 10 мг/кг.

Ранее редакция сообщала о том, что влияние «присадочного» бензина на автомобили оценили новосибирские химики.