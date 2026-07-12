На проект бывшей больницы власти Новосибирска потратят 3,4 миллиона рублей

Управление контрактной системы региона приступило к поискам подрядчика для разработки научно-проектной документации для ремонта здания бывшей больницы, расположенной по адресу Чаплыгина, 75. Строение причислено к объектам культурного наследия. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе до 28 июля. Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей.

Напомним, как объект культурного наследия строение охраняется государством с 2000 года. Здание выполнено в стиле, сочетающем модерн и конструктивизм. Характерные для этого стиля строгие линии украшают фасады с балясинами и окна разной формы. Общая площадь здания составляет 1118 квадратных метров.

Построили объект культурного наследия в 1926 году. Долгое время там размещалась больница, а сейчас строение используют как административное.

Ремонтные работы должны завершить до конца 2026 года.

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