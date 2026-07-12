В Новосибирске резко вырос спрос на букеты с подсолнухами

Спрос на цветы нынешним летом в Новосибирске вырос почти на треть (+32% год к году). Средний чек составил порядка 3 600 рублей, что всего на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в ответ на запрос Infopro54 рассказали в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Подобные изменения отражают трансформацию потребительских предпочтений. Покупатели останавливаются на бюджетных, но стильных цветочных композициях, — уточнили аналитики.

В жаркий сезон самыми востребованными цветами остаются розы, хотя все чаще сибиряки обращают внимание на сезонные цветы. Так, спрос на пионы вырос на 33% год к году, в результате чего они стали вторыми по популярности в городе.

— Пользуются спросом и подсолнухи. Несмотря на то, что сезон их активного цветения приходится на период с середины июля до конца августа, в начале лета новосибирцы выбирали букеты с этим растением в два раза чаще, чем в прошлом году, — добавили в пресс-службе.

Традиционно в летние месяца возрастает спрос на полевые цветы. Например, букеты с ромашками в сезон выбирают на 78% чаще, чем весной. Востребованы и более классические растения, такие, как лилии. Композиции с этими нежными цветами летом заказывают на 50% чаще, чем весной, а вот с альстромериями — на 14% чаще.

Ранее редакция сообщала о том, как продлить жизнь букету пионов.