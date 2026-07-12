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Бизнес Общество

В Новосибирске резко вырос спрос на букеты с подсолнухами

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В летние месяцы в городе наиболее популярны композиции с полевыми цветами

Спрос на цветы нынешним летом в Новосибирске вырос почти на треть (+32% год к году). Средний чек составил порядка 3 600 рублей, что всего на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в ответ на запрос Infopro54 рассказали в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Подобные изменения отражают трансформацию потребительских предпочтений. Покупатели останавливаются на бюджетных, но стильных цветочных композициях, — уточнили аналитики.

В жаркий сезон самыми востребованными цветами остаются розы, хотя все чаще сибиряки обращают внимание на сезонные цветы. Так, спрос на пионы вырос на 33% год к году, в результате чего они стали вторыми по популярности в городе.

— Пользуются спросом и подсолнухи. Несмотря на то, что сезон их активного цветения приходится на период с середины июля до конца августа, в начале лета новосибирцы выбирали букеты с этим растением в два раза чаще, чем в прошлом году, — добавили в пресс-службе.

Традиционно в летние месяца возрастает спрос на полевые цветы. Например, букеты с ромашками в сезон выбирают на 78% чаще, чем весной. Востребованы и более классические растения, такие, как лилии. Композиции с этими нежными цветами летом заказывают на 50% чаще, чем весной, а вот с альстромериями — на 14% чаще.

Ранее редакция сообщала о том, как продлить жизнь букету пионов

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : цветы

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Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Витрины на центральных улицах Новосибирска освобождаются одна за другой, а на темных окнах появляются объявления об аренде, которые могут не снимать месяцами. Пустующие коммерческие помещения на первых этажах встречаются в большинстве зданий, расположенных на центральных магистралях города и уже перестали удивлять местных жителей. О том, что происходит на рынке коммерческой недвижимости столицы Сибири Infopro54 рассказали эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

— Коммерческая недвижимость — первый индикатор макроэкономического шторма. Высокая ключевая ставка ЦБ парализовала кредитные потоки и ударила по МСБ, который не получает системной господдержки. В условиях падающей ликвидности и роста налоговой нагрузки арендаторы сворачивают деятельность — отсюда и рост пустующих витрин, — уточнил управляющий брокер агентства Алексей Малов.

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Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

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Проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова вышел на Алтай

На Алтае открылся филиал проекта BEERMAN, созданного новосибирским ресторатором Денисом Ивановым.  Заведение расположено в отеле Cosmos Stay Altay. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Запуск нового ресторана в рамках комплекса Cosmos Stay Altay Katun станет значимым шагом в развитии нашего бренда, демонстрируя возможности франчайзинговой модели, которая сочетает в себе узнаваемый стиль, стандарты кухни и адаптацию к местной специфике, — заявили в компании.

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В парке наукограда Кольцово построят новый пункт проката лыж

Автор: Юлия Данилова

МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» объявило тендер на выбор подрядчика для выполнения работ по подготовке и установке нестационарного объекта пункта проката на территории парка. Судя по проекту, речь идет о пункте проката лыж. Его предполагается сделать двухэтажным

Стартовая цена контракта составляет почти 19,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца октября 2026 года. Создание объекта финансируется за счет субсидии из бюджета наукограда.

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На Алтае турфирмы начали подвозить топливо автопутешественникам

Автор: Мария Гарифуллина

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) Сергей Лобарев рассказал Infopro54 о том, как топливный кризис повлиял на автотуристов в российских регионах.

Многие поездки были запланированы заранее, отпуска начались, и путешественники оказались в сложной ситуации, когда начались перебои с топливом. При этом массовых отмен поездок не произошло — люди продолжают ехать, несмотря на трудности. Однако все, кто сейчас путешествует на машинах семьями, так или иначе столкнулись с проблемами доступности бензина. Туриндустрия пытается найти решения, чтобы не потерять клиентов и не провалить сезон. Президент ОААК привёл показательный пример из Республики Алтай, которая летом принимает огромное количество автотуристов.

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Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками

Автор: Оксана Мочалова

Владимир Путин поручил проверить задания ЕГЭ и ВПР по русскому языку и литературе на соответствие школьным учебникам. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по поддержке русского языка опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Рособрнадзор должен проанализировать, насколько содержание контрольных измерительных материалов для Всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе соответствует единой государственной линейке учебников. Эта линейка была создана по предыдущему поручению президента от 30 декабря 2024 года. По итогам проверки ведомство приведет задания экзаменов в полное соответствие с содержанием учебников. Ответственным назначен глава Рособрнадзора Анзор Музаев, первый доклад должен быть представлен до 1 марта 2028 года.

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