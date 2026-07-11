Автопроизводителей обязали предоставлять технические данные для ремонта машин

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Эти изменения касаются правил ремонта и обслуживания товаров, особенно автомобилей.

Автопроизводители теперь будут обязаны предоставлять не только запчасти для техцентров, как это предусмотрено действующим законодательством, но и необходимую техническую документацию, даже через 10 лет после окончания производства товара, но не дольше срока его службы. Если срок службы не установлен, то обязательства действуют в течение 10 лет с момента передачи товара покупателю.

Авторы поправок указывают, что действующие нормы теряют свою силу из-за отсутствия обязательств автопроизводителей по предоставлению технической документации для ремонта и обслуживания автомобилей.

В пояснительной записке отмечается, что когда наша страна сотрудничала с европейскими, южнокорейскими и японскими автопроизводителями, «законодательное упущение компенсировалось коммерческой практикой этих стран». Однако практика китайских производителей, активно выходящих на российский авторынок, «не предусматривает автоматической передачи документации даже для ремонта и обслуживания».

Ожидается, что новые правила могут начать действовать с 1 марта 2027 года.

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