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Авто

Автопроизводителей обязали предоставлять технические данные для ремонта машин

Автор: Артем Рязанов

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Отсутствие доступа к таким документам затрудняет обслуживание автомобилей на СТО

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Эти изменения касаются правил ремонта и обслуживания товаров, особенно автомобилей.

Автопроизводители теперь будут обязаны предоставлять не только запчасти для техцентров, как это предусмотрено действующим законодательством, но и необходимую техническую документацию, даже через 10 лет после окончания производства товара, но не дольше срока его службы. Если срок службы не установлен, то обязательства действуют в течение 10 лет с момента передачи товара покупателю.

Авторы поправок указывают, что действующие нормы теряют свою силу из-за отсутствия обязательств автопроизводителей по предоставлению технической документации для ремонта и обслуживания автомобилей.

В пояснительной записке отмечается, что когда наша страна сотрудничала с европейскими, южнокорейскими и японскими автопроизводителями, «законодательное упущение компенсировалось коммерческой практикой этих стран». Однако практика китайских производителей, активно выходящих на российский авторынок, «не предусматривает автоматической передачи документации даже для ремонта и обслуживания».

Ожидается, что новые правила могут начать действовать с 1 марта 2027 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : ремонт автомобиль

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Почти каждая пятая компания Новосибирска готова принимать на работу подростков

АЗС Новосибирска готовятся к продаже топлива класса «Евро-3»

Автор: Артем Рязанов

Участники топливного рынка Новосибирской области готовятся к появлению на АЗС топлива класса «Евро-3». Разрешение о его продаже в стране в начале июля подписал президент России Владимир Путин. На сегодняшний день на заправках города такого продукта пока нет.

— Внедрение нового класса топлива напрямую связано со стабилизацией топливного рынка страны, — отмечает Сергей Лацких, руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области.

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Цены на бензин в Новосибирске перестали помещаться на табло АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

На заправках независимых сетей в Новосибирске продолжается рост цен на топливо. Автовладельцы называют происходящее неуправляемой бензиновой инфляцией. Одним из подтверждений этого стал технический фактор: новые цены, ставшие трёхзначными, не помещаются на старых электронных табло.

Большие табло, установленные на въезде заправок, рассчитаны на отображение двухзначных чисел с копейками — формат 88.88. Чтобы отобразить трёхзначное число, собственникам АЗС приходится идти на ухищрения. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, виден один из таких приёмов. Светящиеся точки, которые разделяют рубли и копейки, прикрыты небольшими кусочками пластика или металла. Благодаря таким нижним «шторкам» на отдалении число 15.0 (в последнем окошке прочерк) выглядит как 150, 14.0 — как 140. Если подойти ближе и сместить угол зрения, то точки и «шторки» можно увидеть.

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За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

Автор: Артем Рязанов

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 9,1%, достигнув 120 775 рублей, а средняя премия по годовым полисам увеличилась на 3,9%, составив 7 577 рублей. В мае 2026 года эти показатели составили 128 950 рублей и 7 654 рубля соответственно. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост премий был ожидаемым.

В Новосибирской области, по данным, предоставленным РСА редакции Infopro54, за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО составила 149 295 рублей. В аналогичном периоде 2023 года этот показатель был равен 102 160 рублям. Таким образом, за три года (с мая 2023 по май 2026) средняя выплата по ОСАГО в регионе выросла на 46,1%. Средняя страховая премия по ОСАГО в Новосибирской области за январь-май 2026 года составила 11 536 рублей. В тот же период 2023 года она была на уровне 7 452 рублей.

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Туристы запасаются канистрами с бензином, чтобы добраться до мест отдыха на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирцы продолжают выезжать на Алтай, который остаётся одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Путешествия проходят на фоне топливного кризиса. Infopro54 поговорил с туристами, которые приехали в республику 6 и 7 июля и чей маршрут рассчитан на поездки вглубь региона.

Ранее Infopro54 рассказывал о ситуации с заправками на Чуйском тракте и в районе Чемала. В новом материале — опыт тех, кто путешествует в удалённые районы Алтая, где обстановка отличается от массовых маршрутов.

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«Доезжают не все»: туристам из Новосибирска рассказали о проблемах с бензином на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

В регионах России продолжается топливный кризис. Он влияет в том числе на туристическую отрасль, которая после пандемии и введения санкций активно восстанавливалась за счёт внутреннего туризма. Россияне путешествуют летом на личных автомобилях. Многие жители Новосибирской области отдыхают на Алтае.

Infopro54 поговорил с туристами, которые сейчас находятся на Алтае, и с представителями турфирм, работающих в регионе. Они рассказали, реально ли сейчас добраться до популярного места отдыха. Между Новосибирском и Горно-Алтайском 450 км. Обычно путешественники проезжают больше — до природных, историко-культурных объектов, баз отдыха. Это означает, что полного бака не хватит на дорогу в одну сторону. В среднем две заправки нужны по пути, говорят автотуристы.

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«Наш проект сработал!»: губернатор Травников оценил ситуацию на новосибирских АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

Днем 5 июля в Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было опубликовано небольшое сообщение с оценкой схемы приоритетной заправки нескольких категорий транспорта в условиях топливного кризиса.

— Наш проект по организации приоритетной заправки топливом экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта сработал! — написал глава региона.

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