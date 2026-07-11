В парке наукограда Кольцово построят новый пункт проката лыж

МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» объявило тендер на выбор подрядчика для выполнения работ по подготовке и установке нестационарного объекта пункта проката на территории парка. Судя по проекту, речь идет о пункте проката лыж. Его предполагается сделать двухэтажным

Стартовая цена контракта составляет почти 19,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца октября 2026 года. Создание объекта финансируется за счет субсидии из бюджета наукограда.

Напомним, в парке культуры и отдыха «Парк-Кольцово» находятся две горнолыжные трассы. Это единственные трассы, расположенные в Новосибирской области, которые вошли в реестр Росаккредитации и работали официально. Их владельцем является муниципальное бюджетное учреждение. В реестр трассы вошли 25 ноября. Обе имеют «зеленую» категорию. Центральная трасса протяженностью около 400 метров и 2 обходных трассы протяженностью около 450 метров. Перепад высот составляет 45 метров.

Судя по комментариям в соцсетях, спросом у посетителей парка также пользуются беговые лыжи, сноуборд, плюшки и каток.

Ранее редакция сообщала о том, что для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском. Протяженность трасс составит 11,2 км.