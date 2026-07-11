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Бизнес Общество

В парке наукограда Кольцово построят новый пункт проката лыж

Автор: Юлия Данилова

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Подрядчик должен его сдать до конца октября

МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» объявило тендер на выбор подрядчика для выполнения работ по подготовке и установке нестационарного объекта пункта проката на территории парка. Судя по проекту, речь идет о пункте проката лыж. Его предполагается сделать двухэтажным

Стартовая цена контракта составляет почти 19,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца октября 2026 года. Создание объекта финансируется за счет субсидии из бюджета наукограда.

Напомним, в парке культуры и отдыха «Парк-Кольцово» находятся две горнолыжные трассы. Это единственные трассы, расположенные в Новосибирской области, которые вошли в реестр Росаккредитации и работали официально. Их владельцем является муниципальное бюджетное учреждение. В реестр трассы вошли 25 ноября. Обе имеют «зеленую» категорию. Центральная трасса протяженностью около 400 метров и 2 обходных трассы протяженностью около 450 метров. Перепад высот составляет 45 метров.

Судя по комментариям в соцсетях, спросом у посетителей парка также пользуются беговые лыжи, сноуборд, плюшки и каток.

Ранее редакция сообщала о том, что для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском. Протяженность трасс составит 11,2 км. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : торги прокат горнолыжный комплекс

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Автор: Мария Гарифуллина

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— В мае мы нажгли 279 кВт. Семья из четырёх человек, постоянно кто-то дома — дети-школьники. В июне в таком же режиме потраченное электричество составило 450 кВт. Если в мае я заплатил за свет 1000 рублей, то за июнь — 1800. У нас не самая большая двухкомнатная квартира и не самый мощный кондиционер. Окна выходят на северную сторону, но даже мы постоянно находились с включённым кондиционером, иначе находиться в квартире было невозможно. Выключали его только в ночные часы и на проветривание, так что он работал практически постоянно, — рассказал Infopro54 житель Октябрьского района Константин.

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Автор: Юлия Данилова

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Автор: Оксана Мочалова

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