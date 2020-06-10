Россельхозбанк на четверть увеличил кредитование аграрного сектора Новосибирской области

Объем долгосрочных кредитов составил 1,9 млрд рублей, краткосрочных – 4,1 млрд рублей.

Ежегодно Россельхозбанк наращивает темпы и объемы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Так, за первые 5 месяцев текущего года на условиях льготного кредитования банк выдал новосибирским аграриям 3,3 млрд рублей или на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Часть полученных кредитных средств (3,1 млрд рублей) аграрии региона традиционно направили на финансирование сезонных полевых работ. Порядка 60% средств (1,8 млрд рублей) на проведение посевной и уборочной кампаний выданы на льготных условиях.

Россельхозбанк обеспечивает также стабильное финансирование крупных аграрных инвестиционных проектов, реализуемых в Новосибирской области. В частности, при кредитной поддержке РСХБ ведется строительство одного из крупнейших в России сырзаводов в Маслянинском районе (ООО «Сибирская Нива») и третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе (АО «Кудряшовское»). С начала года на эти цели выделено около 1,4 млрд рублей, финансирование осуществляется поэтапно в рамках открытых кредитных линий.

— Несмотря на общую непростую экономическую ситуацию, мы стремимся максимально оперативно и в необходимом объеме обеспечить аграрный сектор кредитными средствами, чтобы все текущие сезонные работы и долгосрочные проекты аграриев были реализованы в намеченный срок, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк». — Драйвером развития для многих предприятий и хозяйств региона остается льготное кредитование по ставке не выше 5% годовых. Это отлаженный рабочий механизм господдержки, спрос на который стабильно растет из года в год.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка