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Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

  • 18/07/2019, 10:52
Условия акции распространяются на юрлиц и ИП, которые поставили на учет и обслуживание в Россельхозбанке новый или действующий экспортный контракт.

Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность. Теперь экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий осуществить следующие операции: открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение банком функций агента валютного контроля и прочие услуги.

— Россельхозбанк как опорный банк АПК реализует меры по поддержке аграриев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта сельхозпродукции. Мы стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям  и действующим клиентам. Банк продолжит совершенствовать продукты, развивать бизнес-процессы и создавать комфортную среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Условия акции распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в Россельхозбанке новый или действующий экспортный контракт. Воспользоваться услугами и продуктами РСХБ на специальных условиях можно во всей региональной сети до 31 января 2020 года (включительно).

Ранее для поддержки экспортеров продукции АПК в Банке был создан и успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консультационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу «единого окна». В частности, специалистами Центра оказывается помощь в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо.

Кроме того, на сайте банка создан раздел «Экспортерам АПК»с актуальной информацией для участников ВЭД. Для получения консультации достаточно оставить заявку на сайте банка в разделе «Экспортерам АПК» или позвонить на горячую линию по вопросам ВЭД: 8 (800) 200-78-70.

По состоянию на 1 июля 2019 года кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК АО «Россельхозбанк» достиг 193 млрд рублей. За 6 месяцев 2019 года банк предоставил экспортно ориентированным компаниям АПК 96 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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