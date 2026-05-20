Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

В России установят предельную норму привлечения трудовых мигрантов в строительстве: в 50% от фактической численности работников. Проект постановления правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» уже направлен в региональные и отраслевые объединения работодателей. Об этом сообщил ЕРЗ.РФ со ссылкой на имеющийся в издании документ. Новосибирская область оказалась в списке регионов, для которых это требование будет действовать.

Для предприятий и организаций, занятых в сфере обслуживания зданий, квота на иностранных работников может быть установлена в размере 70%, уточнили эксперты портала.

Напомним, на минувшей неделе министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов сообщил, что строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

Чиновник отметил, что Минстрой понимает из каких стран привлекаются специалисты, которые умеют быстро и качественно работать. Назвать эти страны Богомолов отказался.

В феврале 2026 года МВД России предложил существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком. Если поправки будут приняты, компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

В апреле директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказывала редакции о том, что в 2026 году уже более 50 компаний региона проявили интерес к зарубежной рабочей силе. По ее словам, в основном речь идет о трудовых мигрантах из Северной Кореи, Индии, Бангладеш и ЮАР.

— Им предлагают работать в таких отраслях, как промышленное строительство, строительство ЖК, агросектор и легкая промышленность, — говорила Литвинова.

Ранее редакция сообщала о том, что заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска. В 2025 году заявки поступили от 78 предприятий на 2101 человека.