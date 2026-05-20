Бизнес Власть Недвижимость

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ограничения также введут для компаний, которые занимаются обслуживанием зданий

В России установят предельную норму привлечения трудовых мигрантов в строительстве: в 50% от фактической численности работников. Проект постановления правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» уже направлен в региональные и отраслевые объединения работодателей. Об этом сообщил ЕРЗ.РФ со ссылкой на имеющийся в издании документ. Новосибирская область оказалась в списке регионов, для которых это требование будет действовать.

Для предприятий и организаций, занятых в сфере обслуживания зданий, квота на иностранных работников может быть установлена в размере 70%, уточнили эксперты портала.

Напомним, на минувшей неделе министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов сообщил, что строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

Чиновник отметил, что Минстрой понимает из каких стран привлекаются специалисты, которые умеют быстро и качественно работать. Назвать эти страны Богомолов отказался.

В феврале 2026 года МВД России предложил существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком. Если поправки будут приняты, компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

В апреле директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказывала редакции о том, что в 2026 году уже более 50 компаний региона проявили интерес к зарубежной рабочей силе. По ее словам, в основном речь идет о трудовых мигрантах из Северной Кореи, Индии, Бангладеш и ЮАР.

— Им предлагают работать в таких отраслях, как промышленное строительство, строительство ЖК, агросектор и легкая промышленность, — говорила Литвинова.

Ранее редакция сообщала о том, что заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска. В 2025 году заявки поступили от 78 предприятий на 2101 человека. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

Читать полностью

«Новосибирскавтодору» понизили рейтинг

Автор: Юлия Данилова

Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» пересмотрело кредитный рейтинг АО «Новосибирскавтодор»: с A-.ru до BBB+.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с негативного на стабильный.

— Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением ряда финансовых метрик компании, в том числе долговой нагрузки и рентабельности, после убытка по итогам 2024 года из-за повышенных трат для сдачи крупного проекта в сжатые сроки, а также ростом совокупного долга в 2025 году более чем в 3 раза, — пояснили в НКР.

Читать полностью

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Читать полностью

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Читать полностью

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Автор: Юлия Данилова

В лесном массиве, рядом с домом отдыха «Мочище» в районе Лесного шоссе строится новая база отдыха. Как сообщили в Стройнадзоре Новосибирской области, на территории базы будут расположены 19 жилых корпусов, административный корпус и помещение контрольно-пропускного пункта.

Судя по информации, размещенной на паспорте объекта, застройщиком базы выступает ООО «Центр недвижимости». Собственником компании является Микрокредитная Компания «Новосибирское Областное Агентство Ипотечного Кредитования» (АО). До апреля 2022 года учредителями компании были Минстрой Новосибирской области и связанные с ним компании. С апреля данные о собственниках закрыты.

Читать полностью

Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область присоединилась к пилотному проекту по внедрению национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая должна усилить контроль за импортными поставками и повысить прозрачность рынка.

Как сообщили в УФНС России по Новосибирской области, новая система направлена на формирование добросовестной конкурентной среды и усиление защиты прав потребителей.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

