Россельхозбанк поддерживает экспортно ориентированную деятельность предприятий Новосибирской области

Перспективы сотрудничества партнеры обсудили совместно с представителями ведущей азиатской агропромышленной группы Wilmar International.

Участниками рабочей встречи выступили директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков и делегация представителей группы компаний Wilmar International во главе с генеральным директором Yihai Kerry (Shanghai) International Trading (Wilmar) Фанг Гангом.

Темой для обсуждения стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках эффективного обеспечения прямых внешнеторговых контактов по экспорту в Китай зерновых культур, в том числе льна, рапса и пшеницы. Стороны обсудили возможность использования аккредитивной формы расчетов и другие преимущества партнерства с РСХБ в рамках организации внешнеэкономической деятельности.

— При поддержке Россельхозбанка нам открываются возможности сотрудничества с крупнейшей агропромышленной группой Китая. На сегодняшний день поставки зерна уже ведутся, всего в 2019 году мы планируем отправить на экспорт более 100 тысяч тонн зерновых культур, — рассказал Александр Тепляков. — Экспортный потенциал агропредприятий и фермерских хозяйств Новосибирской области огромен. Мы рады создавать благоприятные условия для развития экспортно ориентированного бизнеса и расширения рынков сбыта качественного сибирского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, — отметил Станислав Тишуров.

Россельхозбанк предоставляет своим клиентам полный комплекс продуктов и услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, включая хеджирование валютных и товарных рисков, страховые продукты, проведение транзакционных операций. В настоящее время клиенты Новосибирского филиала РСХБ успешно экспортируют сельскохозяйственную продукцию в такие страны, как Казахстан, Белоруссия, Латвия, Монголия, ОАЭ, Китай и другие.

Фото: пресс-служба банка