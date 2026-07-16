Получат миллион: НСО вошла в число регионов-лидеров по количеству лучших студенческих стартапов

136 начинающих новаторов из Новосибирской области получат финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый. Эта сумма будет направлена на реализацию их бизнес-идей, отобранных в рамках программы «Студенческий стартап», организованной Фондом содействия инновациям и Платформой университетского технологического предпринимательства в 2026 году.

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора, подчеркнула, что региональные власти активно поддерживают одаренную молодежь, что полностью соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Этот проект нацелен на создание благоприятных условий для развития талантов и самореализации молодежи. Программа «Студенческий стартап» пользуется значительной популярностью среди студентов, и количество победителей в Новосибирской области стабильно увеличивается.

Замгубернатора отметила, что Новосибирская область заняла четвертое место в России по числу участников, выигравших грант в этом году. По сравнению с 48 победителями в 2022 году и 85 – в прошлом, в этом году 136 студентов получат миллион рублей на развитие собственных наукоемких проектов. Общее количество грантополучателей на сегодняшний день достигло 393 человек. Их проекты затрагивают ключевые для региона и страны отрасли, включая цифровые технологии, медицину, разработку нового оборудования и биотехнологии.

Среди проектов, одобренных экспертной комиссией, — шесть разработок молодых ученых из институтов Сибирского отделения Российской академии наук, в том числе из Института химии твердого тела и механохимии, Института химической биологии и фундаментальной медицины, а также Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе. География конкурса в регионе расширяется, вовлекая все больше высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. В этом году заявки подали представители 16 организаций, в отличие от 11 в предыдущем. Среди наиболее активных участников — Сибирский университет биотехнологий, Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет. Подготовительную работу по сопровождению заявок в регионе осуществлял Новосибирский областной инновационный фонд.

Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области, отметил, что успехи регионального уровня в конкурсе являются результатом целенаправленной работы с талантливой молодежью и ее вовлечения в сферу технологического предпринимательства.

По его словам, вот уже два года подряд в конкурсе участвуют аспиранты и ординаторы, проходящие обучение в научных учреждениях. В этом году шесть проектов из научных институтов получат грантовую поддержку. Вовлечение молодых исследователей в процесс создания технологических стартапов способствует укреплению связей между наукой и бизнесом, ускоряя процесс превращения идеи в реальную технологию или продукт.

В 2026 году более 2,2 тысяч победителей конкурса «Студенческий стартап» получат по миллиону рублей для развития своих наукоемких проектов. Победителями стали представители свыше 300 университетов из 79 регионов России. Лидерами по количеству поддержанных проектов стали Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Башкортостан. Прием заявок в 2026 году осуществлялся по семи основным направлениям: цифровые технологии, медицинские технологии и технологии сохранения здоровья, химические технологии и новые материалы, новые приборы и передовые производственные технологии, биотехнологии, энергосберегающая энергетика и креативные индустрии.