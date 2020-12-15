Россельхозбанк получил 8 наград за работу на долговом рынке капитала в ходе Cbonds Awards

Вручение наград состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XVIII Российского облигационного конгресса — крупнейшей в России конференции в области долговых ценных бумаг.

Организаторы Cbonds Awards отметили премиями 8 сделок по привлечению заемного капитала, в организации которых принял участие РСХБ. Так, Россельхозбанк получил награды в номинациях «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» в качестве организатора выпуска облигаций ВЭБ на 20 млрд рублей, «Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании» в качестве организатора выпуска Росагролизинга на 8 млрд рублей, «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе» в качестве организатора выпуска ГК Сегежа на 10 млрд рублей и «Лучшая сделка первичного размещения ретейлеров» в качестве организатора выпуска Магнита на 15 млрд рублей.

Кроме того, РСХБ был награжден в номинациях «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» в качестве организатора выпуска АФК «Система» на 10 млрд рублей, «Лучшая сделка первичного размещения застройщиков» в качестве организатора выпуска ПИК-Корпорация на 7 млрд рублей, а также «ESG-выпуск года» в качестве организатора выпуска «зеленых» облигаций РЖД на 100 млрд рублей и «Возвращение года» в качестве организатора выпуска Промсвязьбанк на 10 млрд рублей.

— Большое количество наград, которые мы получили в 2020 году, демонстрирует ведущую роль Россельхозбанка на долговом рынке и отмечает высокие компетенции команды Россельхозбанка по привлечению заемных средств для клиентов. С начала года банк принял участие в организации 25 выпусков облигаций и помог эмитентам привлечь 440 млрд рублей, что составляет примерно ¼ объема размещений корпоративного сектора в текущем году, — сказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшие сделки на рынке облигаций.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка