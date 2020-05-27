Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Кредит в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» теперь можно получить по ставке 5,9% годовых. Размер процентной ставки по ипотеке для покупки жилья на вторичном и первичном рынках также уменьшен и составляет от 8,05% годовых для кредитов с первоначальным взносом от 20%. Кроме того, РСХБ предлагает рефинансировать ранее взятый кредит в другом банке по сниженной ставке от 8,2% годовых.

Военнослужащие могут воспользоваться специальным ипотечным предложением по ставке 7,99% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов.

— В Россельхозбанке представлена широкая линейка ипотечных программ. Теперь условия по ним стали еще привлекательнее. Банк предоставил возможность оформить кредит на покупку жилья и рефинансировать действующий займ по сниженным ставкам, чтобы ипотека и решение жилищных вопросов стали доступнее большему количеству граждан страны, — отметила Руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Юлия Деменюк.

Россельхозбанк, как системообразующий финансовый институт, участвует в реализации ряда государственных ипотечных программ, направленных на обеспечение жильем семей с детьми, в том числе многодетных, улучшение жилищных условий и покупку дома в сельских территориях.

РСХБ (АО) является одним из лидеров на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья. Ипотечный портфель банка в мае 2020 года превысил 280 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ





