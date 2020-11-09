Россельхозбанк выдал новосибирцам свыше 3 млрд рублей сельской ипотеки

К настоящему моменту более 1,2 тыс. семей региона смогли улучшить жилищные условия, оформив кредиты по программе. Пик выдачи пришёлся на март и август.

— Мы делаем акцент на развитии ипотечного кредитования, видим высокий спрос со стороны клиентов на сельскую ипотеку. Банк уже выдал жителям области свыше 3 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Более половины объема выдачи приходится на Новосибирский район. Наибольшей популярностью среди клиентов пользуются рабочий поселок Краснообск и наукоград Кольцово. Средний размер займа составил 2,1 млн рублей, средний срок, на который берут этот заем – 17 лет, — уточнил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

С начала действия госпрограммы в январе 2020 года Новосибирский филиал РСХБ уже принял более 7,1 тыс. заявок на получение кредитов по программе льготной сельской ипотеки. В настоящее время, кроме 1,2 тыс. выданных кредитов, одобрено заявок еще на 1,6 млрд рублей. По ним клиенты Банка находятся в стадии подбора недвижимости.

Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, составляет от 30 до 45 лет. Как правило, это семьи с двумя и более детьми. Еще одна категория – молодые специалисты. В частности, аспиранты, которые после окончания вуза выбирают работу на селе и приобретают недвижимость рядом работодателем, в основном, с крупными сельскохозяйственными предприятиями.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка